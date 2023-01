FPÖ – Rauch: „Die Umwelt zu schützen und zu bewahren, ist greifbarer und sinnvoller als Klima-Radikalismus!“

Wien (OTS) - „Im Rahmen des aktuellen Klimawahns mit teils extrem radikalen Aktivisten und ebensolchen Aktionen, geht das Wort ‚Umweltschutz‘ förmlich unter. Aber gerade der Schutz unserer Umwelt, im näheren und weiteren Kreis, beeinflusst direkt auch unser Klima. Als bestes Beispiel seien hier die Weltmeere genannt, deren Phytoplankton den größten Metaboliten von CO2 darstellt, um uns dann mit Sauerstoff zu versorgen. Eine unglaubliche Umweltverschmutzung, vor allem mit Kunststoffmüll, lässt unsere Ozeane jedoch ersticken und sterben“, erklärte der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

„Und da helfen keine Straßenkleber und CO2-Steuern. Unser Planet benötigt eine saubere Welt und jeder von uns ist aufgefordert, und ich denke auch bereit, in seinem nächsten Umfeld dafür zu sorgen. Bodenversiegelungen, Verschmutzung, Waldrodungen – das sind die Hauptfaktoren, die eine natürliche CO2-Bindung verhindern. Es scheint aber so, dass Umweltschutz zugunsten des sogenannten Klimaschutzes abgeschafft wurde. Der Grund: Umweltschutz kostet Geld, mit Klimaschutz kann man anscheinend viel Geld verdienen“, so Rauch.

„Wir benötigen wieder einen unaufgeregten Zugang zu unserer Umwelt und keine nicht fassbaren Superlativen mit extremistischen Aktionen zulasten der Mitbürger. Dass wir in unserer Lebensweise etwas zugunsten unser aller etwas ändern müssen, liegt auf der Hand. Die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft, ein vernünftiger Umgang mit unseren Ressourcen und weniger Müll, wären schon erste positive Schritte in die richtige Richtung“, betonte Rauch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at