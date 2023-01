adm Group ernennt Justin Barton zum Executive Chairman und Ed Colflesh zum Global CEO

London (ots/PRNewswire) - Die adm Group, ein globaler Partner für die Umsetzung von Marketingmaßnahmen weltweit führender Marken, gibt heute die Ernennung des derzeitigen Global CEO, Justin Barton, zum Executive Chairman bekannt. Barton ist seit 2014 CEO von adm. Er hat eine beachtliche Expansion des Unternehmens sowie eine Neugestaltung der Investorenbasis geleitet, wobei Equistone Partners Europe zu einem Hauptaktionär wurde. In seiner neuen Funktion wird sich Justin auf die Wachstumsstrategie der Gruppe konzentrieren und auch weiterhin in London tätig sein.

Ed Colflesh wird Group CEO. Colflesh war CEO für Nord-, Mittel- und Südamerika und hat das Wachstum der Region geleitet, die zum größten Teil des Geschäfts von adm geworden ist. Er verfügt über langjährige Erfahrung, da er über 15 Jahre lang in Führungspositionen im Bereich Marketing und Werbedienstleistungen tätig war. Von New York aus wird Ed Colflesh das Unternehmen weltweit leiten und sich auch in Zukunft auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die Implementierung unserer Nachhaltigkeits- und Technologiestrategien sowie die Optimierung unserer weltweiten Aktivitäten konzentrieren, um adm an der Spitze der Branche zu halten.

Die Rolle des CEO, Nord-, Mittel- und Südamerika, wird von Noah Lapine übernommen. Lapine stieß zu Beginn dieses Jahres zum Unternehmen, als die adm Group die Agentur Lapine übernahm, deren CEO er war.

Zum Führungswechsel äußerte sich Justin Barton wie folgt: „Ich bin sehr stolz auf alles, was adm in den letzten acht Jahren erreicht hat. Das Unternehmen hat sich in dieser Zeit gewandelt, ein enormes Wachstum erlebt und seine globale Präsenz ausgebaut. Ich freue mich sehr, dass Ed Colflesh den Posten des Global CEO übernehmen wird. Er hat außergewöhnliches Talent und Einsatz gezeigt und adm als Marktführer in Nord-, Mittel- und Südamerika weiter vorangebracht. Ich bin sicher, dass er diesen Enthusiasmus und Ehrgeiz in die Rolle des Global CEO einbringen wird."

„Außerdem freue ich mich, dass Noah Lapine die Position des CEO, Nord-, Mittel- und Südamerika, übernehmen wird. Er ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit, und ich bin überzeugt, dass er ein großartiger Nachfolger von Ed Colflesh in dieser wichtigen Region sein wird."

Ed Colflesh sagte: „Ich freue mich sehr, die Rolle des CEO der Gruppe zu übernehmen. Unser kundenorientierter Ansatz und unser bewährtes Fachwissen in Zusammenspiel mit unserer Leidenschaft für Innovation und nachhaltige Lösungen machen adm zu einem Marktführer und einem großartigen Arbeitsplatz. Ich freue mich sehr, mit Justin Barton zusammenzuarbeiten, da wir uns weiterhin auf herausragende Kundenbetreuung und weitere Erfolge konzentrieren werden."

Die adm Group ist ein globaler Partner für die Umsetzung von Marketingmaßnahmen weltweit führender Marken. Wir sind Prozessexperten, die globale Lieferkettenlösungen entwickeln, umgestalten und umsetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung von Effizienz, Effektivität und Nachhaltigkeit in der gesamten Marketing-Lieferkette liegt. Mit 46 Niederlassungen in 33 Ländern sind wir weltweit präsent und können so globale Markenstrategien vor Ort umsetzen.

