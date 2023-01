Jugendcollege StartWien startet in die dritte Programmperiode

Das von der Stadt geförderte kostenlose Bildungsangebot unterstützt zugewanderte Jugendliche beim Einstieg in eine weiterführende Schule oder berufliche Ausbildung.

Wien (OTS) - Das Jugendcollege StartWien ist ein kostenloses, schulanaloges Bildungsangebot, das zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene auf den Einstieg in eine weiterführende Schule oder in eine berufliche Ausbildung vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Deutschunterricht, im Rahmen dessen werden auch Inhalte anderer Fächer wie Mathematik, Geschichte oder Finanzbildung unterrichtet. Ziel ist es, die Teilnehmer*innen in eine weiterführende Schule oder Lehre zu vermitteln. Das Bildungsangebot Jugendcollege StartWien wird von der Stadt Wien gefördert und startet mit Januar in die dritte Programmperiode. Die operative Umsetzung wird durch Interface Wien (www.interface-wien.at) durchgeführt.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit des Projekts für neuzugewanderte junge Menschen: „Zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Ausbildung in einem Drittstaat absolviert haben, gehören signifikant öfter zur Gruppe der sogenannten NEETs, die keiner Beschäftigung nachgehen oder eine Ausbildung machen. Mit dem Jugendcollege StartWien setzen wir genau hier an. Als österreichweit einzigartiges Projekt bildet das Jugendcollege Jugendliche nicht nur aus, sondern begleitet sie intensiv bei ihrem Übergang in eine weiterführende Schule oder Lehre. Unser Ziel ist es, jungen Menschen Perspektiven zu geben und sie in ihrem Integrationsprozess so gut es geht zu unterstützen.“

„Jugendcollege StartWien wird dank der Mittel der Stadt Wien - Integration und Diversität und des Europäischen Sozialfonds ab 2023 das bestehende bedarfsorientierte Bildungsangebot fortführen und inhaltlich weiterentwickeln. Das engagierte Team des Projekts wird auch im kommenden Jahr neuzugewanderten Jugendlichen nachhaltig und schnell zum nächsten Schritt in ihrem Bildungs- und Berufsweg, in eine weiterführende Schule oder in die Lehre, verhelfen“, sagt Dr.in Lejla Sirbubalo, Geschäftsführerin von Interface Wien.

Intensiver fächerübergreifender Deutschunterricht

Das Angebot richtet sich an 15- bis 25-jährige Zugewanderte mit zumindest acht Schuljahren und Pflichtschulabschluss (PSA) bzw. mit negativen Abschlüssen einzelner Pflichtschulfächer.

Der intensive Unterricht von Deutsch als Zweitsprache wird fächer- und kompetenzverschränkend umgesetzt. So werden im Rahmen des Deutschunterrichts z.B. Inhalte aus den Fächern Mathematik, Biologie, Geographie, Geschichte aber auch übergeordnete Kompetenzen wie Diversität, Umwelt und Nachhaltigkeit, Finanzbildung uvm. vermittelt. Ab einem höheren Sprachniveau wird der Schwerpunkt auf Deutsch als Bildungssprache bzw. Deutsch als Fachsprache für die Lehre gelegt, um die Teilnehmer*innen auf den Übergang ins Regelausbildungssystem gut vorzubereiten.

Jugendliche können nach individuellem Bedarf zusätzlich professionelle sozialarbeiterische Begleitung und Berufsorientierung in Anspruch nehmen. Betriebskontakter*innen vermitteln die Jugendlichen in Schnuppertage und Praktika bzw. in weiterführende Schulen und Lehrstellen.

Zahlen, Daten und Fakten zum Jugendcollege StartWien

Seit dem Projektbeginn im August 2019 wurden 590 Jugendliche betreut. 323 Jugendliche haben amtlich anerkannte Prüfungen in Deutsch als Zweitsprache (A2, B1, B2) sowie 232 Teilprüfungen des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses (ePSA) bestanden. In diesem Zeitraum konnten 101 Jugendliche erfolgreich in eine Lehre, eine überbetriebliche Ausbildung, Schule, Studium sowie an einen Arbeitsplatz vermittelt werden.

Im November 2022 wurde Interface Wien für das Jugendcollege StartWien auch mit dem Dr. Karl-Renner-Preis ausgezeichnet.

Weiterführende Infos unter: https://www.interface-wien.at/5-sprache-und-arbeit/91-jugendcollege-startwien

