AVISO: Klima-Talk der Nachbarschaftszentren am 17.1.

Am Dienstag, 17.1 findet der zweite Klima-Talk der Hilfswerk Nachbarschaftszentren zum Thema „Zukunftsküche: Saisonales Wintergemüse und wie man es haltbar machen kann“ statt.

Wien (OTS) - Nach dem Auftaktevent im November folgt jetzt die zweite Ausgabe der Klima-Talks mit dem Titel „Zukunftsküche: Saisonales Wintergemüse und wie man es haltbar machen kann“. Beim Klima-Talk und Workshop mit Peter Bachler (Zukunftsküche) und Claudia Mäser (Lieberohne) am 17.1.2023 erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen über zwei Arten des Haltbarmachens: Pasteurisieren und Fermentieren. Im Anschluss wird bei einem Bratapfel über Möglichkeiten diskutiert, was wir im Kleinen gegen den Klimawandel unternehmen können. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Klima-Talks der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks sind Teil des Projekts „Klimafreund*in“. Bei diesem Projekt geht es darum, durch Klima-Tipps, Klima-Talks und weitere Angebote das hochaktuelle Thema verstärkt in die Wiener Grätzel zu bringen, um das Umweltbewusstsein zu fördern.

2. Klima-Talk:

Klima-Talk und Workshop mit Peter Bachler (Zukunftsküche) und Claudia Mäser (Lieberohne)

Zeit: Dienstag, 17. Jänner 2023, 15.00–17.00 Uhr

Ort: Nachbarschaftszentrum 6 – Mariahilf, Bürgerspitalgasse 4–6, 1060 Wien

Anmeldung: Per E-Mail an nz6@wiener.hilfswerk.at oder telefonisch unter +43 1 512 36 61-3300



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien.

Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

