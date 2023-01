Karriereforum Linz 2023

Das Linzer Karriereevent der beiden Medienhäuser „Oberösterreichische Nachrichten“ und „Salzburger Nachrichten“ am 7. März 2023 im Palais Kaufmännischer Verein.

Linz (OTS) - Hinter den Worten „Job“ und „Karriere“ verbirgt sich weit mehr als ausschließlich Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. Vielmehr geht es darum, einerseits den jeweils richtigen Arbeitgeber und andererseits die richtige neue Mitarbeiterin, den richtigen neuen Mitarbeiter kennenzulernen. Also um das viel gepriesene „Matching“. Das gelingt am besten dann, wenn sich Bewerber und Unternehmensvertreter gegenüberstehen und ihre jeweiligen Vorstellungen im direkten Gespräch erörtern. Zurückliegende Kontaktsperren haben gezeigt, wie wichtig Plattformen für den persönlichen Austausch, flankierend zu der Vielzahl an Bewerbungsplattformen, wirklich sind.

Das Karriereforum Linz ist dabei nicht als reine Jobmesse zu verstehen. Hier treffen sich Berufseinsteiger und -umsteiger, Absolventinnen und Absolventen höherbildender Schulen sowie Schülerinnen und Schüler zur (Weiter-)Entwicklung ihrer Karrieren und Berufswege. Aber auch zur Diskussion aktueller Arbeitsmarktthemen und zum gemeinsamen Erarbeiten besserer Karrierechancen in zielgerichteten Workshops.

Der rege Austausch vor Ort zwischen Arbeitgebern und Karriereexperten einerseits sowie Lehrkräften, Bildungsberatern und Besucherinnen und Besuchern andererseits schafft Klarheit über zentrale Kompetenzen künftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erwartete Fähigkeiten und Bewerbungsmodi beiderseits.

Profitieren werden bei freiem Eintritt auch die Besucherinnen und Besucher, die nicht direkt auf Jobsuche sind, zum Beispiel von der Vielzahl an bildenden Workshops und inspirierenden Vorträgen sowie den gratis zu nutzenden Beratungs- und Serviceangeboten. Kurz, knackig und mit viel Inhalt präsentiert sich das nachmittägliche Keynote-Programm der „Schlag:Zeilen“.

Vorbereitung ist alles

Bei den zahlreichen Firmen und Organisationen, die sich vor Ort vorstellen, fällt die Wahl nicht leicht. Deshalb lohnt es sich, bereits im Vorfeld unter http://www.karriereforum.eu/karriereforum-linz jene Partner zu recherchieren, die man auf dem Karriereforum unbedingt treffen möchte. Im Bereich „Aussteller“ sind Unternehmenspräsentationen und Links eingebettet, die dem oder der Suchenden einen ersten Überblick über die Angebote, die Mentalität und die Erwartungen der Wunscharbeitgeber vermitteln. Auch die Services und Vorträge sind hier zeitlich gegliedert und inhaltlich beschrieben.

Darüber hinaus bieten die Social-Media-Kanäle stets aktuelle Neuigkeiten sowie Tipps und Tricks zur bestmöglichen Vorbereitung des Besuchs.

Datum: 07.03.2023, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Palais Kaufmännischer Verein Linz

Landstraße 49, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.karriereforum.eu

