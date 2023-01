Robotics Day: Einblick in die vielfältige Welt der Robotik an der FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien lädt am 26. Januar 2023 zum Robotics Day an ihrem Hauptstandort.

Wien (OTS) - Die FH Technikum Wien lädt am 26. Januar 2023 zum Robotics Day an ihrem Hauptstandort – mit dem Ziel unserer Gesellschaft von groß bis klein eine Vorstellung der Potenziale sowie Zukunft der Roboter zu geben.



Aktuelle Errungenschaften der Robotik werden im Rahmen des Robotics Talks der österreichischen Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- & Robotertechnik (GMAR) von Expert*innen aus Forschung und Industrie präsentiert und wichtige Gedanken insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Robotik in Österreich diskutiert. Eine Firmenausstellung unserer Industrie- und Kooperationspartner bietet zudem Einblicke in die Robotertechnik.



Praktische Workshops geleitet von unseren Expert*innen zum Thema Virtual-/Augmented Reality, additive Fertigung sowie Roboterbau laden große sowie kleine Gäste ein in die Welt der Robotik einzutauchen und praktische Erfahrungen zu sammeln.



Unsere Robotiker*innen von morgen des Bachelor-Studiengangs Mechatronik /Robotik sowie Master-Studiengangs Robotics Engineering geben Einblicke in ihre Studierendenprojekte und die einzigartige Ausbildung zum/zur Robotiker*in. Zudem gibt es die Möglichkeit die technische Infrastruktur und Labors etwa die Technikum Digital Factory der FH Technikum Wien zu besichtigen.



Im Zuge der „Industry Talks“ werden folgende Vortragende dabei sein:

Alexander Numrich (GMAR – Österreichische Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- & Robotertechnik), Alexander Pogany (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Ralph Slabihoud (Schmachtl GmbH), Christian Zinner & Christoph Sulzbachner (Austrian Institute of Technology), Lukas Silberbauer (Taurob), Wilfried Wöber & Lars Mehnen (FH Technikum Wien).



Wann?

Donnerstag, 26. Januar 2023, 9:00–17:00 Uhr



Wo?

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien



Nähere Infos zur zum Robotics Day hier.



Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie über 13.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.500 Studierende in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen sowie sechs Master-Lehrgängen und einem akademischen Lehrgang zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. www.technikum-wien.at



