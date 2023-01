Samariterbund: 15.689 Geschenke bei „Spielen Sie Christkind“

Tausende Österreicher*innen spendeten wieder Weihnachtsgeschenke für von Armut betroffene Kinder

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal fand heuer die Aktion „Spielen Sie Christkind“ von Samariterbund und der Österreichischen Post statt, bei der kostenlos Weihnachtspakete an armutsbetroffene Kinder verschickt werden konnten. Dieses Jahr wurden 15.689 Geschenke abgegeben.

Christkind kommt auch dorthin, wo Armut Alltag ist

„Ich bedanke mich bei allen, die für uns Christkind gespielt haben. Gemeinsam konnten wir über 15.000 Kindern zu Weihnachten eine Freude machen“, freut sich ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller über die hohe Beteiligung. „Die aktuelle Teuerungswelle beeinflusst natürlich auch die Spendenbereitschaft. Umso beeindruckender ist die große Unterstützung für unsere Weihnachtsaktion. Es zeigt sich einmal mehr: Gerade in Zeiten der Krise ist die Solidarität der Österreicherinnen und Österreicher ganz besonders groß!“

Auch zahlreiche Unternehmen und Schulen sammelten für die Aktion und brachten die Geschenke persönlich zu Samariterbund-Standorten. Darüber hinaus warben prominente Unterstützer*innen wie Schauspieler Sky Du Mont für „Spielen Sie Christkind“.

„Unsere Aktion war heuer wichtiger denn je! Wir erleben einen – vor allem für viele Familien – sehr schweren Winter. Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen. Mit ‚Spielen Sie Christkind‘ zeigen wir diesen Mädchen und Buben, dass jemand da ist, der an sie denkt“, so Hundsmüller.

Samariterbund gemeinsam mit der Österreichischen Post und shöpping

Die Österreichische Post unterstützte die Aktion auch 2022 mit großem Engagement. Pakete für „Spielen Sie Christkind“ wurden von der Post kostenlos versendet. Und erstmals konnten auch über den Online-Marktplatz shöpping.at Spielzeugpakete verschenkt und verschickt werden.

„Gerade dieses Weihnachten war es uns ein besonders Anliegen, die Aktion ‚Spielen Sie Christkind‘ wieder zu unterstützen. Ich freue mich, dass wir einen Beitrag leisten konnten, um armutsbetroffenen Kindern eine Freude zu bereiten. Mein Dank gilt allen, die uns dabei tatkräftig mit Paketen unterstützt haben“, erklärt Post-Generaldirektor Georg Pölzl.

Samariterjugend wieder im Einsatz für das Christkind

Die Samariterjugend half wie jedes Jahr tatkräftig mit. Die jungen Samariter*innen unterstützten zum Beispiel beim Sortieren der Packerl nach Alter und Geschlecht. Die Pakete wurden in der Weihnachtszeit von der Samariterjugend sowie haupt- und ehrenamtlichen Samariter*innen an Kinder aus sozialen Einrichtungen und benachteiligten Familien in ganz Österreich verteilt.

Unterstützung weiterhin wichtig

Auch nach Weihnachten können Sie mit Ihrer Spende Kinder in Not helfen: www.samariterbund.net/spende-kinder-in-not

Spendenkonto:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck:

„Kinder in Not“

