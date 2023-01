WKW-Landesgremium Fahrzeughandel: Stephanie Ernst zur Obfrau gewählt

Wien (OTS) - Das Landesgremium Fahrzeughandel der Wirtschaftskammer Wien hat eine neue Führung. Stephanie Ernst, MMBA MSc., seit 2015 Mitglied im Gremium, wurde zum Jahreswechsel einstimmig als neue Obfrau gewählt und hat ihre Arbeit bereits aufgenommen.

Gemeinsam mit ihren beiden stellvertretenden Obleuten, Janina Havelka-Janotka und Marko Fischer, will die 34-jährige Unternehmerin den Austausch im Kreis der Mitglieder, aber auch mit anderen Stakeholdern, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wirtschaftskammer Wien, weiter ausbauen. „Unsere Branche hat in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen meistern müssen und steht auch aktuell vor großen Themen wie den exorbitant steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen“, sagt Stephanie Ernst, in dritter Generation im Familienunternehmen Rainer-Gruppe,: „Vieles davon muss in größeren Allianzen gelöst werden, es ist aber auch wichtig, dass wir unsere branchenspezifischen Themen zielgerichtet und unter starker Einbindung der Mitglieder voranbringen.“ Dazu will die Unternehmerin regelmäßige Formate schaffen, um den Dialog zu verstärken, und auch die Aktivitäten im Social Media Bereich werden aktuell kräftig forciert.

Stephanie Ernst ist seit November 2017 Obfrau des Wiedner Wirtschaftsbund Wien, Obfrau „WKO im Bezirk“ Wieden und seit Oktober 2022 stellvertretende Bezirksobfrau der ÖVP Wieden. Ein großes Anliegen ist der Mutter eines einjährigen Sohnes auch die Gleichstellung von Frauen.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Himmelbauer

Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner

Tel.: +43 676 88066 210

Mail: martin.himmelbauer @ rgj-partner.com