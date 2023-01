Verbrecherjagd in Entenhausen - LTB Crime startet die dritte Staffel (FOTO)

Berlin (ots) - Endlich geht's mit der erfolgreichen Reihe des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) in die nächste Runde. In der dritten Staffel des "LTB Crime" müssen Gauner und Ganoven wieder fürchten, geschnappt zu werden, denn die Entenhausener Profiler begeben sich in spannenden Krimigeschichten auf spektakuläre Verbrecherjagd. Ab dem 24. Januar ist das LTB Crime Nr. 13, als erstes von insgesamt sechs neuen Bänden, im Handel erhältlich.

Mit von der Partie sind natürlich Donald und Dussel. Sie übernehmen den unbeliebten Job des Nachtwärters im Museum von Entenhausen. Das Traumduo hofft auf einen angenehmen und tiefenentspannten Arbeitseinsatz - doch das Verbrechen schläft nie. Auch nicht in dieser Stadt! Diesem Idyll, in dem findige Panzerknacker eine Ganovenschule gründen, um den finsteren Nachwuchs auszubilden. Einer Stadt, auf deren Schattenseite es einen zweiten Bürgermeister gibt. Einen König der Unterwelt...

LTB-Chefredakteur Marko Andric verspricht aufregende Stunden für alle Hobbydetektive und Nachwuchsagenten: "Die finsteren Gestalten aus der Entenhausener Schattenwelt halten Donald, Dussel, Micky und Co. auch in der dritten Staffel der Erfolgsreihe "LTB Crime" auf Trab. Doch auch dieses Mal werden unsere Vorzeigeermittler dafür sorgen, dass sich Verbrechen nicht lohnt. Mit den sechs Bänden bieten wir allen Krimi-Fans den passenden Lesestoff, um das ganze Jahr 2023 über spannende Fälle zu erleben und sie mit unseren Entenhausener Helden gemeinsam zu lösen."

Für Interviews mit dem LTB-Chefredakteur Marko Andric, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Die dritte Staffel des LTB "Crime " (EUR 12,00) ist ab dem 24.01.2023 im Handel, erstmals auch als Abonnement der gesamten Reihe im Egmont Shop und als Einzelausgaben im www.egmont-shop.de erhältlich.

