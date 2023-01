Pressekonferenz zur Präsentation der österreichweiten Insektenstudie

Landwirtschaftsminister Totschnig stellt die Ergebnisse der ersten umfassenden österreichweiten Insektenstudie vor: Montag, 16.1.2023, 10.00 Uhr im Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Wien (OTS) - Intakte Ökosysteme sind die Basis für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und damit für die Versorgungssicherheit. Dabei spielen Insekten als artenreichste Tiergruppe der Welt eine zentrale Rolle. Um herauszufinden wie sich die Insektenpopulation in Österreich entwickelt, hat das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gemeinsam mit den Bundesländern eine umfassende Studie in Auftrag gegeben. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig stellt sie gemeinsam mit Insektenforscher und Landschaftsökologen Thomas Zuna-Kratky in einer Pressekonferenz vor, dazu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein:

Datum: Montag, 16.1.2023

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Thema: Präsentation der österreichweiten Insektenstudie

Eine digitale Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: https://www.bml.gv.at/live

Eine digitale Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: https://www.bml.gv.at/live





