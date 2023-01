ASFINAG: Alexander Walcher und Andreas Fromm als Geschäftsführer der Bau Management GmbH wiederbestellt

Wien (OTS) - Für die ASFINAG Bau Management GmbH wurden Alexander Walcher und Andreas Fromm weitere fünf Jahre als Geschäftsführer bestellt. Der gebürtige Kärntner Walcher begann 1997 in der damaligen Österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen AG (ÖSAG), ist seit 2008 Geschäftsführer und in dieser Funktion weiterhin für die Projektentwicklung und die bauliche Erhaltung sowie für kaufmännische Belange zuständig. Der Niederösterreicher Andreas Fromm ist seit 2003 in der ASFINAG und übernahm 2018 in der Geschäftsführung die technischen Agenden, insbesondere der Bauumsetzung und der elektromaschinellen Ausrüstung.

„Die aktuellen Herausforderungen bei der Netzentwicklung und Erhaltung sind groß. Zudem gilt es ganz besonders auch im Bausektor die Entwicklung der ASFINAG zu einem nachhaltigen Mobilitätspartner weiterzuführen. Mit Alexander Walcher und Andreas Fromm wurde dafür ein bewährtes Team an der Spitze der Bau Management GmbH bestätigt“, sagen die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl.

„Planung, Bau oder Erhaltung sind Kernkompetenzen der ASFINAG, wobei die Faktoren Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz eine immer größere Bedeutung haben. Wir freuen uns darauf, die Arbeit unserer Gesellschaft mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzuführen“, so die wiederbestellten Geschäftsführer Alexander Walcher und Andreas Fromm.

