Neue Ausstellung und aktuelles Vermittlungsprogramm

Eindrücke aus der digitalen Welt in Baden und Direktorenführung in Krems

St.Pölten (OTS) - Morgen, Freitag, 13. Jänner, wird um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Ausstellung „Digital!“ eröffnet. Der 1967 in Wien geborene und in Wien bzw. Baden lebende Künstler Roland Hille zeigt dabei bis 29. Jänner Eindrücke aus der digitalen Welt der letzten zehn Jahre wie die 2018 entstandene Serie „schwarz_weiß aber auch grau”. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; nähere Informationen beim Kulturamt Baden unter 02252/86800-521 und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Bereits um 16 Uhr startet morgen, Freitag, 13. Jänner, in der Kunsthalle Krems eine Direktorenführung mit Florian Steininger durch die Ausstellung „The New African Portraiture. Shariat Collections“ mit mehr als 70 Werken von 24 Kunstschaffenden afrikanischer Herkunft. Vorgestellt werden dabei u. a. die durch Tapetenornamente erweiterten Porträts von Amoako Boafo und die komplexen Assemblagen aus weggeworfenem Material von Alexandre Diop. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunsthalle.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse