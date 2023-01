Wellness & Wohlfühlen in Niederösterreichs Thermen und Wellness-Hotels

LR Danninger: Attraktive Angebote für unsere Gäste auch abseits des klassischen Wintersports

St.Pölten (OTS) - Niederösterreich hat auch abseits des klassischen Wintersports viel zu bieten. Neben Winterwandern und Städtetrips bieten sich auch entspannte Aufenthalte in Niederösterreichs Thermen und Wellness-Hotels an, um Erholung zu finden und mehr auf sich selbst und die eigene Gesundheit zu achten.

„Da derzeit vielerorts der große Schneefall noch ausgeblieben ist, finden Thermen und Hotels mit Wellnessbereich gerade großen Zuspruch. In Niederösterreich bieten wir auch abseits der Skipisten attraktive Angebote für unsere Gäste, sei es bei einem Wellness-Aufenthalt, bei den vielen Ausflugszielen, Kultur-Angeboten oder einfach beim Spazieren gehen und Winterwandern in unberührter Natur. Wer es genauer wissen möchte, blickt einmal hinter die Kulissen oder besser gesagt über die Schultern eines Wirts bzw. einer Wirtin der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, beispielsweise bei einem Kochkurs im Waldviertel“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Bewusste Auszeiten für Körper und Seele sind notwendig, um langfristig gesund zu bleiben. Eine aktive und vor allem bewusste Gesundheitsvorsorge wird daher immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund ist vergangenes Jahr die Bündelung vielfältiger Angebote unter der gemeinsamen Klammer der „neuen Achtsamkeit in Niederösterreich“ entstanden. Wellness-Angebote sind ein Teil davon, aber auch bewusste Ernährung, Heilfasten & Detox und ganz allgemein die Rückbesinnung auf die urtümlichen Kräfte der Natur. Niederösterreichs Kraftplätze sind wahre Energiespender!“

Winter-Wellnessgenuss wartet in Niederösterreichs Thermen, beispielsweise in der Therme Laa im Weinviertel, die auch perfekt für den Familienurlaub geeignet ist. Wer ohne Kids unterwegs ist, gönnt sich eine Auszeit voll Stille im SILENT SPA. Die Adults-only Therme Linsberg Asia bietet ein umfassendes Bewegungs- und Entspannungsprogramm sowie Massagen und Kosmetikbehandlungen. Badespaß für Groß und Klein erwartet Gäste in der Sole-Felsen Welt in Gmünd, während die Großen in der Zirbensauna oder im Hamam entspannen, freuen sich die kleinen Gäste über die Erlebnisrutsche und die Kletterwand. Die Römertherme Baden verbindet Kur-Tradition mit modernem Wellness-Angebot und das mit Schwefelheilwasser gefüllte Außenbecken tut Körper und Seele Gutes. Während in Baden der Schwefel im Mittelpunkt steht, ist es im Ybbstaler Solebad und in der Sole-Felsen Welt in Gmünd Sole beziehungsweise Salz.

Für Wellness-Urlaub im Hotel mit Spa bieten sich unter anderem das RelaxResort Kothmühle in Neuhofen an der Ybbs oder auch die einzigartige Atmosphäre des Hotels Schloss an der Eisenstrasse in der historischen Kleinstadt Waidhofen an der Ybbs an. Das Hotel Schachner in Maria Taferl bietet mit seinem neuen Infinity-Pool einen herrlichen Ausblick auf die Donau und ins Alpenvorland und in der 3.000 m 2 großen Spa World Luxury des Steigenberger Hotel & Spa Krems finden Ruhesuchende alles, was sie brauchen. Für entspannte Stunden im mystischen Waldviertel sorgen beispielsweise das Hotel Schwarz Alm in Zwettl oder das la pura women's health resort kamptal und auf einer idyllischen Waldlichtung gelegen, bietet das Hotel Schwarz Alm in Zwettl besonders nachhaltige Erholung.

