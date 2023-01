WINTERFEST im Belvedere 21

Am Samstag, dem 21. Jänner, lädt das Belvedere 21 zum Winterfest.

Wien (OTS) - Draußen ist es kalt und grau, doch im Museum tanzen die Farben! Das Belvedere 21, Schauplatz für österreichische und internationale Kunst der Gegenwart, lädt am 21. Jänner von 16 bis 22 Uhr zum Winterfest.

Beim Winterfest im Belvedere 21 kommen die Besucher*innen in Bewegung. In der Einzelausstellung von Gerwald Rockenschaub flackern, rucken und zucken bunte Flächen, Figuren und Formen dynamisch auf den Wänden. Unter dem Motto Tanz die Farbe, tanz die Form! sind Groß und Klein eigeladen, sich von den digitalen Animationen inspirieren zu lassen, das Museum zu erkunden und auf der Tanzfläche kreativ zu werden. Move it! heißt es auch in der Ausstellung Avantgarde und Gegenwart – mit geführten Rundgängen für die ganze Familie. Um 16.30 Uhr gibt Chefkuratorin Luisa Ziaja Einblick in den Entstehungsprozess der Sammlungsausstellung im Belvedere 21. Vor Stanislava Kovalcikovas eindrucksvollen Gemälden und Fritz Wotrubas tektonischen Skulpturen kommen die Besucher*innen bei Führungen ins Gespräch.

Anna-Sophie Berger zeigt um 17 Uhr im Blickle Kino ihren neuen Film Duell/Duel (2020, dt., 49 Min.) – gefolgt von einem Artist Talk mit Assistenzkuratorin Andrea Kopranovic. Am Höhepunkt des Abends tritt Gerwald Rockenschaub selbst ans DJ-Pult. Seit mehr als dreißig Jahren ist Rockenschaub nicht nur als Künstler, sondern auch als DJ und (Techno-)Musiker bekannt. Er produziert Musik – so wie seine visuellen Arbeiten – ausschließlich am Computer und erzeugt da wie dort eine abstrakte und dynamische Dramaturgie. Um 19 Uhr startet sein Konzert, im Anschluss läuft bis 22 Uhr eine vom Künstler kuratierte Playlist. Kunst- und Musikfans sind eingeladen, den Abend mit Erfrischungen und Snacks im Museum ausklingen zu lassen.

Eintritt und Programm frei

Das vollständige Programm finden Sie HIER.

