Winterprogramm im Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater

Kinderbuchlesung, Punschgarten Verlängerung, Gratis Luftburgspringen

KINDERBUCHLESUNG (4-10 Jahre) - 18. Jänner, 15:00–18:00

„Glück gesucht!“ Kinderlesung mit Ulrike Motschiunig

Eine interaktive Kinderlesung mit Autorin Ulrike Motschiunig zum Buch „Glück gesucht!“, in der Kindern ein Begriff, den man weder sehen und angreifen kann, mit allen Sinnen nahe gebracht wird.

„Zeigst du mir den Weg zum Glück?“, fragt der kleine Fuchs die Tiere im Wald. Denn er sucht ein ganz besonderes Glück – das für seine Mama! Und das ist ziemlich gut versteckt! In einer stimmungsvollen Sinnes- und Klangreise begleiten wir den kleinen Fuchs mitten in den tiefen Wald und freuen uns darauf, selbst nach dem Glück zu greifen.

Der Teilnahmebetrag beträgt € 18,- pro Kind und beinhaltet:

• ein Bio-Kindergericht nach Wahl von der Kinderspeisekarte

• eine süße Dessert-Überraschung

• Bio-Tee-Bar von Lebensbaum

Über die Autorin:

Ulrike Motschiunig lebt und arbeitet in Klagenfurt am Wörthersee. Mit viel Freude und Engagement widmet sie sich dem Schreiben von Kinderbüchern. Ihr Buch „Glück gesucht!“ wurde mit dem „Buchliebling“ ausgezeichnet. Viele ihrer Werke wurden bisher in mehrere Sprachen übersetzt.

Bitte um Anmeldung:

https://kolarik.at/kinderbuchlesung/

Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater - täglich geöffnet

Das größte Bio-Restaurant der Welt, die Luftburg – Kolarik im Prater hat ganzjährig geöffnet und serviert täglich 100% Bio-Spezialitäten!





(Winter-)Programm in der Luftburg:

Punschgarten geht in die Verlängerung

Stelze Mochi Style ist gekommen, um zu bleiben

Gratis Luftburgspringen

Der Punschgarten geht in die Verlängerung: bis 26. Februar von Do. bis So. von 12 bis 20 Uhr. Es warten heißer Glühwein und fruchtiger Apfelpunsch, selbstgebaute Stroh-Garnituren und ein Stroh-Spielplatz für Kinder im festlich beleuchteten Gastgarten der Luftburg.

Unsere Spezialität des Hauses, die knusprig gegrillte Surstelze, servieren wir weiterhin in Kooperation mit dem beliebten Restaurant Mochi in japanischem Style. Weitere Empfehlungen der neuen Winterkarte sind: Beef Tartar, Boeuf Stroganoff, gebackener Karfiol und das alljährlich beliebte Erdäpfelgulasch!

Gratis Luftburgspringen im Winter!

Die Erlebniswelt des Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater mit vielen Luftburgen und Luftburgenrutschen ist erstmals auch im Winter geöffnet! Kinder springen den ganzen Winter über gratis.

