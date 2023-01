HIGHGATE ERWEITERT PRÄSENZ IN EUROPA

London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen bringt HG Portugal an den Start und baut seine Plattform im Vereinigten Königreich aus

Highgate, ein führendes Unternehmen für Hotelmanagement, -investitionen, -technologie und -entwicklung, hat zwei bedeutende Projekte in Europa angekündigt: den Startschuss für HG Portugal und den Relaunch des Dorsett City-Hotels in London.

HG Portugal geht mit einem Portfolio von 18 Hotels an der Algarve, in Lissabon, Porto und mehreren anderen Märkten in Portugal an den Start. Das Portfolio umfasst Hotels der Marken Hilton und IHG sowie einige namhafte unabhängige Hotels wie das Cascade Resort, den Salgados Palace und das Sao Rafael Atlantico. Außerdem umfasst das Portfolio Lifestyle-Boutique-Hotels, städtische Full-Service-Hotels, Luxus-Resorts am Meer und große Kongresseinrichtungen, die alle auf den Kernkompetenzen des weltweiten Portfolios von Highgate basieren.

Im Rahmen des Aufbaus einer erstklassigen Betriebskapazität in Portugal hat Highgate Alexandre Solleiro zum Chief Executive Officer von HG Portugal ernannt. Solleiro bringt über 30 Jahre Führungserfahrung im portugiesischen Gastgewerbe mit und wird von einem engagierten Führungsteam in allen Bereichen unterstützt. Alexandre Solleiro und das Team von HG Portugal werden auf den bestehenden Plattformen und Ressourcen von Highgate in Europa, den Vereinigten Staaten, der Karibik und Lateinamerika aufbauen und gleichzeitig spezielle Erfahrung aus Portugal einbringen.

Highgate bereichert den portugiesischen Markt mit seiner weltweiten Erfahrung als Eigentümer/Betreiber in Freizeitdestinationen sowie in Marken-, Lifestyle- und Stadthotels und steigert den Wert der von ihm verwalteten Hotels durch eine Plattform zur Optimierung der betrieblichen Effizienz, des Vertriebs und der Entwicklung von Hotelkonzepten.

„Diese Akquisition stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, die Highgate-Plattform um Objekte in guter Lage zu erweitern und eine unmittelbare Skalierung in einer Region zu erreichen, die ein außergewöhnlich starkes langfristiges Wachstum verzeichnet", erklärte Nicholas Mellis, Vizepräsident für Akquisitionen und Entwicklung bei Highgate. „Wir freuen uns darauf, die Fähigkeiten und Erkenntnisse der Highgate-Plattform für die Verwaltung von rund 500 Hotels zu nutzen, um diese spezielle Betriebsplattform in Portugal auf den Weg zu bringen und die Expansion in ganz Europa fortzusetzen."

Im Vorfeld der Markteinführung von HG Portugal wurden im Oktober 2021 zwei neue Hotels auf dem britischen Markt angekündigt: das Dorsett City London Hotel und die Grosvenor House Suites im Londoner Stadtteil Mayfair. Ab dem 1. März 2023 wird Highgate auch das Dorsett City London Hotel im Rahmen einer umfassenden Neupositionierung mit einem neuen Konzept betreiben.

„Die Lancierung von HG Portugal ergänzt den unlängst erfolgten Wiedereintritt von Highgate in den britischen Managementbereich und fördert die Anwendung unseres bewährten Geschäfts auf strategische Gelegenheiten weltweit", erklärte Arash Azarbarzin, Chief Executive Officer von Highgate. „In den letzten 30 Jahren haben wir unsere innovative Herangehensweise in den Bereichen Betrieb, Vertrieb, Speisen und Getränke, Markenbildung und Positionierung in einer für Portugal denkwürdigen Phase angewandt, in der immer mehr Reisende das Land als hervorragendes Reiseziel entdecken."

Informationen zu Highgate

Highgate ist eine führende Gesellschaft im Bereich des Immobilieninvestments und des Managements von gastgewerblichen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Milliarden USD. Highgate kann auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Anlageverwalter, Betriebspartner und Entwickler für Immobilieninvestmentgesellschaften, Private-Equity-Firmen, Staatsfonds, vermögende Privatpersonen und andere institutionelle Investoren zurückblicken. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Hotelimmobilien umfasst das Portfolio von Highgate mehr als 500 eigene und/oder verwaltete Hotels mit über 80.000 Zimmern in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika und der Karibik. Die Fähigkeiten von Highgate erstrecken sich auch auf angrenzende Immobilienbereiche, einschließlich Mehrfamilienhäuser, Ferienwohnungen und Immobilien im diversifizierten Gesundheitsbereich sowie auf Investitionen in immobilienbezogene Wertpapiere, Technologieplattformen und Geschäftsbereiche mit einem Bezug zum Gastgewerbe. Highgate unterhält Niederlassungen in London, New York, Dallas, Miami, Seattle und Waikiki. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.highgate.com

