China Matters' Berichte: Wie kann der Tourismus in Guizhou von den lokalen Kulturen profitieren

Beijing, China (ots) - China Matters veröffentlichte eine Talkshow-Serie über die Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. In der sechsteiligen Talkshow mit dem Titel "Dialog mit Guizhou" wurden sechs Gäste aus China und dem Ausland eingeladen, um hinsichtlich der Förderung des ländlichen Aufschwung in Guizhou und der Belebung der Tourismusindustrie durch die Ausweitung der lokalen Kultur sowie dem Aufbau eines besseren Ökosystems in der Provinz ihre Ansichten zu erläutern.

In dieser Folge sprach China Matters mit David Bartosch, einem angesehenen Forscher der Beijing Normal University Zhuhai Campus. Er teilte mit uns seine Meinung über die Gedanken von Wang Yangming und darüber, wie die alte chinesische Philosophie die Entwicklung des Tourismus in Guizhou in der heutigen Zeit fördern kann.

"Als ich 2005 die Provinz Guizhou besuchte, interessierte ich mich für Wang Yangming und sein Denken", sagte Bartosch.

Wang Yangming (1472-1529), ein chinesischer neokonfuzianischer Philosoph, sprach sich gegen die Grausamkeit eines bekannten Höflings aus und wurde daraufhin im frühen 16. Jahrhundert in das abgelegene Guizhou verbannt. Nach seiner Lehre besitzen alle Menschen ein angeborenes Wissen über Gut und Böse, und wir müssen nach unserem angeborenen Gewissen handeln.

Bartosch ist der Ansicht, dass die Yangming-Kultur ein Ausgangspunkt für die Entwicklung verschiedener Formen der Kulturindustrie und des Tourismus sein könnte. "Indem sie die Menschen dazu bringt, der Natur und sich selbst gegenüber aufmerksamer zu werden, kann sie die persönliche Selbstkultivierung und Entwicklung fördern", erklärte er.

Für Bartosch ist Guizhou ein gesegneter Ort mit großen Traditionen, verschiedenen ethnischen Minderheitengruppen und zahlreichen immateriellen Kulturgütern.

"All diese ergänzenden Elemente, die das Leben in der Provinz Guizhou so lebenswert machen, können vor Ort erlebt werden", sagte er.

