AVISO: Das „College of Magic“ kommt zum „Tag der Straßenkinder“ von Jugend Eine Welt

Veranstaltungen am 26.1.2023 in Wien und 27.1.2023 in Innsbruck | Südafrikanische Zauberschule ermöglicht benachteiligten Kindern eine bessere Zukunft

Wien (OTS) - Anlässlich des „Tag der Straßenkinder“ am 31.1.2023 darf Jugend Eine Welt diesmal einen besonders magischen Gast willkommen heißen: Am Donnerstag, den 26.1.2023, kommt Sikelelwa, ein hoffnungsvolles Zaubertalent des „College of Magic“ aus Kapstadt in Südafrika, auf Besuch nach Wien. Die 16-jährige Schülerin (über die auch bereits u.a. das ZDF berichtete), wird Einblicke in ihren außergewöhnlichen schulischen Werdegang als künftig umjubelte Zauberkünstlerin geben.

Mit dem Zauberstab das Leben junger Menschen verändern

Das „College of Magic“ ist nicht nur eine „Schule der Magie“, sondern viel mehr. Denn benachteiligten Kindern wird mit der Ausbildung zu ZauberkünstlerInnen eine bessere Zukunft ermöglicht. Besonders für die aus armen Townships stammenden Schülerinnen und Schüler ist der Besuch des „College of Magic“ die Chance, ihr Leben entscheidend zu verändern. Vor allem Mädchen stehen dabei im Fokus. Die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt unterstützt als Partner bereits über viele Jahre hinweg dieses einzigartige soziale Projekt. Sikelelwa ist eine von rund 150 jungen Mädchen und Burschen, die jedes Jahr einen der Ausbildungskurse im „College of Magic“ starten.

Ausführliche Infos zum „College Of Magic“ finden Sie hier. Fotos von den Zauberkünstlern sowie des „College Of Magic“ werden für redaktionelle Berichterstattung gerne kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anmeldung für die jeweilige Veranstaltung bitte bis 22. Jänner 2023 per E-Mail an: anmeldung @ jugendeinewelt.at.



Veranstaltungs-Termine zum „Tag der Straßenkinder“ von Jugend Eine Welt

Jugend Eine Welt | "Tag der Straßenkinder" | WIEN

Moderation: Gert Smetanig alias „The Magic Priest“ | Teilnahme auch online via Livestream möglich

Datum: 26.01.2023, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Curhaus

Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Jugend Eine Welt | "Tag der Straßenkinder" | INNSBRUCK

Moderation: Hanno Rhomberg, Magischer Ring Österreich

Datum: 27.01.2023, 16:00 - 22:00 Uhr

Ort: Haus der Begegnung Innsbruck

Rennweg 12, 6020 Innsbruck, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Zach MA

Jugend Eine Welt | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +4366488632574 | thomas.zach @ jugendeinewelt.at