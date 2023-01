Neßler/Grüne: Touristische Datenlage muss verbessert und Daten in einem touristischen Kompetenzzentrum gebündelt werden

Vorstoß von Hörl begrüßenswert - hoffentlich hat er auch in der eigenen Fraktion Unterstützung dafür

Wien (OTS) - „Unsere politische Zusammenarbeit tut Kollege Hörl sichtlich gut und es freut mich, dass er nun vermehrt Grüne Ideen aufgreift. Ich bin allerdings gespannt, ob die Intention hinsichtlich der Ausweisung des CO2-Fußabdrucks bei Reisen auch wirklich ernst gemeint ist. Daher werde ich auf Kollegen Hörl zugehen und einen ehestmöglichen Gesprächstermin anbieten“, sagt die Tourismussprecherin der Grünen, Barbara Neßler, zum erneuten Vorstoß von Franz Hörl.

Neßler, die bereits lange eine Verbesserung der touristischen Datenlage fordert, kann auch diesem Punkt von Hörl etwas abgewinnen: „Wenn Hörl ‚Fakten und Daten‘ auf den Tisch fordert, kann ich dem nur zustimmen. Dies muss aber dann für die gesamte Tourismusbranche gelten. Gerade wenn es um ‚seriöse und verlässliche Daten‘ geht, habe ich immer wieder dafür plädiert, dass wir neue Kennzahlen zur Erfolgsmessung im Tourismus brauchen. Seit Jahren messen wir den touristischen Erfolg lediglich an den Nächtigungszahlen. Diese Zahlen sagen uns aber weder, wie viel Wertschöpfung in der Region bleibt, noch geben sie Auskunft über die CO2-Bilanz. Für eine vernünftige Tourismuspolitik und um Trends vorherzusagen, anstatt diesen nachzurennen, brauchen wir neue Kennzahlen zur Erfolgsmessung im Tourismus. Zahlen zum Reiseverhalten könnten schnell und unkompliziert über das Gästeblatt erfasst werden. Dafür braucht es ein Tourismuskompetenzzentrum auf Bundesebene“, erklärt die Grüne Tourismussprecherin und ergänzt: „Mit der Schaffung eines Tourismuskompetenzzentrums würden wir Licht in die finstere Datenlage bringen und könnten so wieder Pionierarbeit in der Branche leisten. Ich bin gespannt, ob Hörl diesen Vorschlag wirklich unterstützt oder ob er nur heiße Luft produziert.“



Zum Werbeverbot ergänzt Neßler: „Wir wissen, dass der Flugverkehr die umweltschädlichste Art zu Reisen ist. Daher bin ich gesprächsbereit, wenn es um ein Werbeverbot von Billigflügen geht. Ich bezweifle aber, dass Abgeordneter Hörl damit in seiner eigenen Partei durchkommt".



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at