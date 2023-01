SPÖ-Taucher ad Energieprojekte: „Erwarte rasche Ergebnisse und nicht nur leere Versprechungen nach der Regierungsklausur“

Wien (OTS) - Der SPÖ-Klubvorsitzende und Energiesprecher der SPÖ Wien, Josef Taucher, zeigt sich ob der Bemühungen von Vizekanzler Werner Kogler im Zuge der aktuellen Regierungsklausur, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, hoch erfreut: „ Das wird auch höchste Zeit! Die Bundesregierung ist hier aufgefordert, Tempo aufzunehmen und die hochkomplexen und langwierigen Genehmigungsverfahren schnellstmöglich zu verkürzen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Grünen ihren Koalitionspartner davon überzeugen können - haben sie doch erst Anfang Dezember beklagt, dass die ÖVP bei der dafür benötigten UVP-Novelle auf der Bremse steht. Dabei läge es in der Hand von Koglers Parteikolleginnen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Justizministerin Alma Zadic, die Gesetze dementsprechend abzuändern. “ Wien arbeite auf regionaler Ebene intensiv am Ausbau erneuerbarer Energien – auch in Zusammenarbeit mit niederösterreichischen Gemeinden. „ Die Verhandlungen über den Bau von 10 Windrädern ziehen sich mittlerweile seit sieben Jahren. Und das alles, trotzdem es ein Volksbefragungsvotum am 17.08.2014 gegeben hat, indem sich die Ebreichsdorfer Bürgerinnen und Bürger deutlich für die Windkraft ausgesprochen haben “, so Ebreichsdorfs Bürgermeister, Wolfgang Kocevar, in einem Schreiben an Bundesministerin Gewessler und Bundesministerin Zadic. Seit vielen Jahren könnte bereits erneuerbarer Strom produziert werden.

Der SPÖ Wien-Energiesprecher kritisiert: „Die Genehmigungsverfahren von Energieprojekten kommen regelrechten Hindernisläufen gleich. Man muss einen extrem langen Instanzenzug durchlaufen, um überhaupt irgendwann zum Erfolg zu kommen.“ Wird beispielsweise im Zuge eines Verfahrens Beschwerde eingelegt, wird dieses vom Bundesverfassungsgerichtshof geprüft und geht danach möglicherweise zurück in die erste Instanz, auch wenn es schon in einer höheren Instanz war. Taucher betont: „Wir begrüßen es daher, wenn Türkis-Grün hier in die Gänge kommt, um möglichst schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Ich erwarte mir rasche Ergebnisse der Klausur und keine leeren Versprechungen.“

Der Klubvorsitzende illustriert das Problem anhand eines Beispiels: „Wien Energie wartet seit Jahren auf die Genehmigung dieses Windparks. Er könnte bereits heute ca. 32.000 Wiener Haushalte mit sauberer, erneuerbarer Energie versorgen. Leider hängt dieser Windpark aufgrund fadenscheiniger Einsprüche einzelner Gegner in der Verfahrensschleife fest. Wenn das in diesem Tempo weiter geht, schaffen wir die Energiewende nie!“

Im Detail bräuchte es bei der UVP-Novelle die Verankerung des überwiegenden öffentlichen Interesses für erneuerbare Energie-Projekte, die Einführung von Beschleunigungsgebieten mit verkürzten und vereinfachten Verfahren oder der gänzliche Entfall der UVP-Pflicht in bereits SUP-geprüften Zonen und die Zulassung von Hüllengenehmigungen zum Beispielbei der Windkraft, um langwierige Änderungsgenehmigungen bei notwendigen Anlagewechsel zu vermeiden, so Taucher weiter. Dringend notwendig sei auch die Reform des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) mit Mindestanforderungen und Regeln für die Einbringung von Einsprüchen und die Verkürzung der Fristen innerhalb der Instanzenzüge.

Für den geplanten, gewollten und notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energie bedarf es laut Taucher eine Vereinfachung der Verfahren und das schnell. Mit dem derzeitigen System und dem bereitgestellten Ressourcenpool wird der Ausbau im Schneckentempo fortgesetzt. Die Aufstockung des Personals und der Ausstattung bei Behörden und Verfahrensgerichten sei ebenso notwendig wie die Schaffung von auf Projekte der Energiewende spezialisierte Teams auf allen Ebenen wie in der Genehmigungsbehörde, beim BVwG, beim VwGH und so weiter, so Taucher. Die Beiziehung von nicht-amtlichen Sachverständigen bei Genehmigungsverfahren soll auf Antrag des Projektwerbers verpflichtend möglich sein, um die rasche Umsetzung sicherstellen zu können.

„ Wien hat das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Jetzt lieg es am Bund, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass das erreicht werden kann! “, schließt Taucher.

