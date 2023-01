Gebt der Jugend eine Chance! Projekte für Wiener Ehrenamtswoche gesucht

Wien (OTS) - WIENXTRA und die Stadt Wien laden gemeinnützige Organisationen und Vereine ein, gemeinnützige Projekte für die Wiener Ehrenamtswoche 2023 einzureichen. Gesucht werden Aktionen, bei denen Kinder und Jugendliche aller Schulstufen aktiv ins Tun kommen und ehrenamtliche Arbeit hautnah erleben. Die Ehrenamtswoche findet heuer zum dritten Mal statt, wie immer in den letzten beiden Schulwochen vom 21. bis 28.6.2023.

„Junge Menschen wollen sich engagieren, das zeigen die Teilnehmer_innen der Ehrenamtswoche jedes Jahr aufs Neue. Mit der Aktion bekommen Schüler_innen eine Chance selbst aktiv zu werden und in vielen spannenden Bereichen des Ehrenamts selbst anzupacken. Denn gemeinsam gelingt vieles besser und macht zudem auch mehr Spaß.“, freut sich Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat.



„Die Ehrenamtswoche ist wie ein großer Tag der offenen Tür, bei der Schüler_innen in die Freiwilligen-Arbeit hineinschnuppern. Vor allem geht es darum, den Schüler_innen ein Bild davon zu geben, dass man als Gemeinschaft etwas bewirken kann und dass es sich lohnt, sich für andere und unsere Umwelt einzusetzen. Wir freuen uns auf zahlreiche Projekte, damit auch möglichst viele Kinder und Jugendliche diese wertvolle Erfahrung machen können.“, lautet der Aufruf von Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.



Freiwillige, die sich in gemeinnützige Organisationen und Vereine engagieren, leisten tagtäglich Unglaubliches für das Gemeinwohl. Egal ob sie als Vorstandsmitglied einen Sportverein führen, Sachspenden sammeln und an Bedürftige verteilen, Mathenachhilfe geben oder Nachbarschaftsfeste organisieren – freiwilliges Ehrenamt hat viele Gesichter. Bei der Ehrenamtswoche lernen Schüler_innen gemeinnützige Organisationen und ehrenamtliches Engagement kennen und packen selbst mit an. Rund 8.000 Schüler_innen haben bisher an Wiener Ehrenamtswoche teilgenommen. Sie gaben Kleidung an Obdachlose aus, säuberten Sitzmöbel auf der Mariahilferstraße oder errichtetet in einen Lesegarten für eine Bücherei.



Projekteinreichung läuft bis 2.4.

Auch dieses Jahr werden für die Aktion, die im Zeitraum vom 21. bis 28.6. sattfindet, gemeinnützige Projekte gesucht, die einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Projekte für alle Wiener Schulklassen aller Schulstufen und Schulformen sind willkommen. Einreichen können Stadt Wien Institutionen, gemeinnützige Vereine, NGOs, NPOs, Social Profit Unternehmen und weitere am Gemeinwohl orientierte Einrichtungen. Kooperationen zwischen Partner_innen sind möglich. Die Einreichfrist läuft bis 2. April 2023.



Alle Details zu den Projekt-Kriterien und zur Einreichung unter wienxtra.at/ehrenamtswoche

