Hamann: Ausbildungsoffensive ist Booster für die Elementarpädagogik

Grüne erfreut, dass elementarpädagogische Ausbildungen künftig stärker gefördert werden

Wien (OTS) - "Österreich braucht noch bessere Kindergärten - mehr Plätze, längere Öffnungszeiten, kleinere Gruppen", sagt die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann und freut sich, dass elementarpädagogische Ausbildungen künftig stärker gefördert werden. "Doch für diese Qualitätsverbesserungen ist vor allem eines notwendig: noch viel mehr gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen."

Diese Ausbildungsoffensive soll nun mit neuen Stipendien gelingen. Wie Arbeitsminister Kocher bei der Regierungsklausur verkündete, bekommen Menschen, die aus anderen Berufen in die Elementarpädagogik wechseln, künftig finanzielle Unterstützung, um ihre Lebenshaltungskosten während der Ausbildungszeit zu decken. Das sei "ein Booster für die Elementarpädagogik", so Hamann, "und ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, der dieses tolle Angebot annimmt. Denn jede Investition in Kindergärten ist ein Gewinn für Eltern, Kinder, Bildung, Wirtschaft und das ganze Land."

