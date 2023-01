Mostviertel West: Erste VOR Flex Ausschreibung für gesamte Region

LR Schleritzko: Revolution für den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich

St.Pölten (OTS) - „Die erste VOR Flex Ausschreibung für eine gesamte Region im Gebiet Mostviertel West ist eine Revolution für den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich. Dabei werden starke Linienbus- und Bahnlinien mit bedarfsorientierten AST-Anrufsammeltaxis zu den Randzeiten, in peripheren Gebieten und für die sogenannte letzte Meile kombiniert, und das alles zum Einheitstarif des Klimatickets“, sagte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko am heutigen Mittwoch in St. Pölten, wo er diesen großen Schritt für eine Öffi-Revolution gemeinsam mit Johannes Pressl, dem Präsidenten des NÖ Gemeindebunds, und VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll vorstellte.

Nachdem es entsprechende Angebot schon in Melk und Tulln gebe, werde das Projekt jetzt auf die gesamte Region Mostviertel West ausgeweitet, meinte Schleritzko und betonte: „Niederösterreich setzt auf Anreize statt Verbote oder Gebote, das Angebot muss sich den Menschen anpassen. Wir schaffen damit eine schnelle, flexible und zuverlässige Lösung und können auch abseits der starken Achsen eine Mobilitätsgarantie abgeben“.

Johannes Pressl führte aus, Mobilität sei ein Zeichen der Freiheit im ländlichen Raum. In Zeiten des Klimawandels sei aber der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wichtiger denn je, wobei die Angebote flexibel sein müssten, um angenommen zu werden. Insgesamt werde es in diesem Pilotprojekt 700 Haltepunkte geben, 500 davon werden als Bedarfshaltestellen geschaffen. „Um die Möglichkeit zum Einstieg in den Umstieg entsprechend zu transportieren, wird es zunächst auch Schnupperangebote wie Gratistickets geben. Das Projekt sichert die Lebens- und Standortqualität im ländlichen Raum“, betonte Pressl.

Wolfgang Schroll erläuterte, dass es für das Westliche Mostviertel zwei Lose gebe: Für das erste zwischen St. Valentin, St. Peter und Waidhofen an der Ybbs habe Postbus den Zuschlag bekommen, für das zweite Dr. Richard/Brunner. Start werde am 1. Juli sein, die Vertragsdauer betrage zehn Jahre. In Zukunft werde es auch zwei neue Linien zwischen Haag und Steyr bzw. Seitenstetten und Steyr geben, die auch an Samstagen verkehren, kündigte Schroll an und ergänzte:

„Abrufen kann man ganz einfach über die VOR Flex App, die inklusive Terminvorgaben die Fahrt plant und 60 Minuten ab Bestellung die entsprechende Lösung bereitstellt – entweder in einer Kombination Taxi/Bus oder nur per Taxi, jedenfalls ohne Zuschlag und buchbar entweder als Einzelfahrt oder auch als Werktagsblock von Montag bis Freitag“. Alternativ sind die Buchungen auch telefonisch unter 0800/222322 möglich.

Nähere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/81212345, Jan Teubl, und e-mail jan.teubl @ noel.gv.at.

