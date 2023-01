AVISO – Pressegespräch, 17. Jänner 2023: "Selber produzieren statt Krisen importieren"

70. Wintertagung diskutiert von 17. bis 26. Jänner Wege, um Erde, Energie und Ernährung für morgen zu sichern.

Wien (OTS) - Österreich steht aktuell vor enormen Herausforderungen: Die Folgen des Ukraine-Krieges und der COVID-Pandemie, Rohstoff-, Energie- und Versorgungskrisen sowie der Klimawandel haben massive Auswirkungen auf unser Ernährungssystem. Das Ökosoziale Forum diskutiert daher bei der 70. Wintertagung von 17. bis 26. Jänner mit renommierten Expertinnen und Experten Lösungen für ein nachhaltiges Ernährungssystem, eine leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft und eine hohe Versorgungssicherheit im Energiebereich auf Basis einer Kreislaufwirtschaft.

Als Ausblick auf die 70. Wintertagung lädt Sie das Ökosoziale Forum sehr herzlich zu einem Pressegespräch am Eröffnungstag zur Agrarpolitik am 17. Jänner 2023 ein. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Norbert Totschnig, der Präsident des Ökosozialen Forums, Stephan Pernkopf, und Michael Obersteiner, Direktor des Environmental Change Institute der Oxford Universität, sprechen über die Klimawirkung und den Energieoutput der Landwirtschaft sowie ihre Potenziale in den Bereichen Ernährung, Energie, Biodiversität und Umwelt.



Die Details zum Pressegespräch:

"Selber produzieren statt Krisen importieren"

17. Jänne­­r 2023, 09:00 Uhr

Austria Center Wien oder online

Anmeldung für Präsenz und online via Mail an presse @ oekosozial.at



Weitere Infos zur Veranstaltung sind auf der Website wintertagung.at abrufbar.



70. Wintertagung: vor Ort oder online mitdiskutieren

Die Wintertagung des Ökosozialen Forums findet 2023 erstmals als hybride Veranstaltung statt. Damit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort und online mitdiskutieren. Die Videos der Vorträge und Diskussionen sind zudem im Anschluss in der Wintertagungs-Mediathek abrufbar. Die Expertinnen und Experten analysieren dabei den Status quo, stellen Lösungsansätze vor und erörtern gemeinsam Wege für eine zukunftsgerichtete Kreislaufwirtschaft in der Land- und Forstwirtschaft, dem Ernährungssystem sowie im Energiebereich.

