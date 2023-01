Vortrag „Zwangsarbeiterlager“ im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, 13. Jänner, fängt um 19 Uhr im Saal des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) ein Vortrag von Robert Patocka zur Thematik „Zwangsarbeiterlager in der NS-Zeit in Liesing“ an. Der Referent ist Mitglied der Vereinigung „Steine der Erinnerung in Liesing“, die eine ausführliche Doku über „Zwangs- und Fremdarbeiter“ in der Zeit von 1938 bis 1945 in Liesing veröffentlicht hat. Die Arbeit des Vereins wird vom Bezirk sowie durch den „Zukunftsfonds der Republik Österreich“ unterstützt. Umrahmt werden die Erklärungen des Sachkundigen mit bewegenden musikalischen Darbietungen des Duos „HuH“ (Helga Bimminger und Hannes Guschelbauer). Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Heide Liebhart) ersucht das Publikum um Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben und um Reservierung von Zählkarten: Telefon 0664/18 78 487. Kontaktaufnahme mit den Bezirkshistoriker*innen per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Steine der Erinnerung in Liesing“: www.steine23.at

Musik-Duo „HuH“: www.duohuh.at

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing

(Schluss) enz





Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse