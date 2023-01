Bis zu 993.000 sahen Damen-Slalom in Flachau im ORF

Wien (OTS) - Auch wenn die sportliche Erwartungshaltung aufgrund der bisherigen Ergebnisse der ÖSV-Damen in den Technik-Bewerben gering war, ließen sich gestern, am 10. Jänner 2023, im zweiten Durchgang bis zu 993.000 Skifans den Slalom der Damen in Flachau nicht entgehen. Im Schnitt sahen die Entscheidung im Hauptabend von ORF 1 817.000 bei 28 Prozent Marktanteil und 28 bzw. 41 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. In St. Anton (14./15. Jänner, Damen) und Kitzbühel (20. bis 22. Jänner, Herren) geht es in den nächsten Tagen in ORF 1 mit spektakulären Heimrennen weiter.

Auch die Streaming-Angebote zum Nachtslalom der Damen in der Flachau wurden intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, im sport.ORF.at-Newsroom und im ORF-Ski-alpin-Special bisher in Österreich insgesamt 89.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 220.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 2,7 Mio. Minuten.

