PK-Aviso ÖSG: "Hohe Qualitätsstandards in der Schmerzversorgung bei den Patient:innen ankommen lassen"

Wien (OTS) - Zum Auftakt der 22. Schmerzwochen präsentiert die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) am Mittwoch, den 18. Jänner 2023, um 10 Uhr ihre Schwerpunkte zur Verbesserung der Schmerzversorgung für das Jahr 2023. Den Medien werden als Ansprechpartner:innen im Rahmen der Pressekonferenz ÖSG-Präsidentin Dr.in Waltraud Stromer (Landesklinikum Horn), ÖSG-Vizepräsident und künftiger Präsident Ao.Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Eisner (Medizinische Universität Innsbruck), ÖSG-Generalsekretär Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc, vom Klinikum Klagenfurt am Wörthersee sowie ÖSG-Sekretär Prim. Mag. Dr. Gregor Kienbacher, MSc, vom Theresienhof - Klinikum für Orthopädie und orthopädische Rehabilitation zur Verfügung stehen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Anmeldung Ihrer Teilnahme an office@eipeldauer-consulting.com. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Datum: 18.01.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Café Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

