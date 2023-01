Mitmachen und gewinnen! Aufruf zur europaweiten Singvogelzählung im Februar.

Für gelebte Artenvielfalt und den Erhalt unserer Vogelwelt.

Wir sehen es als unseren Auftrag, den heimischen Sing- und Feldvögeln ein reiches Habitat zu bieten und ihrer Dezimierung entgegenzuwirken. Die jährliche Zählung verschafft ihnen die nötige Aufmerksamkeit und wendet sich auch an Kinder, Städterinnen und Städter. Maximilian Hardegg

Wien/Seefeld-Kadolz (OTS) - Gut Hardegg bittet auch heuer wieder gemeinsam mit dem Game Conservancy Deutschland und dem britischen Game & Wildlife Conservation Trust zur jährlichen europaweiten Vogelzählung „Big Farmland Bird Count“ inklusive einer Onlineschulung. Teilnehmen können alle, denen das Wohl unserer Vögel am Herzen liegt. Auch Schulklassen und Städter sind herzlich willkommen!

Das Braunkehlchen ist der „Singvogel des Jahres 2023“ in Österreich. Seit 1998 ist der Bestand des zierlichen Vogels um bis zu 80 Prozent zurückgegangen, Sinnbild für viele Vogelarten. Verarmt die Natur durch monotone Nutzung und ausgeräumte Landschaften, dann dezimieren sich auch die Vogelbestände. Maximilian Hardegg vom Gut Hardegg im nördlichen Weinviertel engagiert sich deshalb seit vielen Jahren – und mit großem Erfolg auf den eigenen Flächen – für den Erhalt der Vogelarten. Um auch das allgemeine Bewusstsein für das Thema unter Landbewirtschaftern und Naturfreunden zu erhöhen, organisiert er seit 2014 in Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten eine öffentliche Singvogelzählung: „Wir sehen es als unseren Auftrag, den heimischen Sing- und Feldvögeln ein reiches Habitat zu bieten und ihrer Dezimierung entgegenzuwirken. Die jährliche Zählung verschafft ihnen die nötige Aufmerksamkeit und wendet sich auch an Kinder, Städterinnen und Städter.“ Mit den Ergebnissen des „Big Farmland Bird Count“ schaffen Gut Hardegg und Game Conservancy Deutschland in Kooperation mit dem britischen Game & Wildlife Conservation Trust eine solide Basis für Artenschutz und Wiederansiedelung vieler Singvögel. Unterstützt wird die heurige Vogelzählung von 3. bis 19. Februar dankenswerterweise auch vom Gartencenter bellaflora, in dessen Filialen Zählbögen aufliegen, und wo zur Teilnahme aufgerufen wird.

Vogelzählung und Live-Schulung. Die heurige Zählung findet von 3. bis 19. Februar statt, teilnehmen können Stadt- und Landbewohner gleichermaßen, auch Kinder und Schulklassen sind herzlich willkommen. Einzige Voraussetzung ist eine halbe Stunde Zeit für die Natur. Optimal wären ein Feldstecher und ein Vogelhäuschen mit Futter, gezählt werden kann auf jeder Freifläche wie auf einem Feld, in einem Garten oder Park. Vorwissen ist keines nötig, zur besseren Orientierung wird eine Online-Vogelschulung angeboten. Alle Informationen, die Zähllisten, eine umfassende filmische Schulung zu Vogelarten, Gesang und Habitaten ab dem 1. Februar sowie ein Gewinnspiel finden sich auf der Website von Gut Hardegg unter guthardegg.at/singvogelzaehlung-2023.

Am Dienstag, dem 31. Jänner, wird von 9 bis 11 Uhr eine Zoom-Schulung mit dem Ornithologen Felix Kleemann und dem Wildbiologen Dr. Daniel Hoffmann, Geschäftsführer vom Game Conservancy Deutschland, durchgeführt. Anmeldung unter office @ guthardegg.at.

Gewinnspiel. Als Dankeschön für die eingesandten Zähllisten werden drei Kartons mit jeweils einer Flasche Gut Hardegg Grüner Veltliner Edition Girlitz und Rosé Edition Gimpel, einem Vogelfutterhäuschen mit Futter und einem Glas Crèmehonig von Gut Hardegg verlost. Weiters exklusiv von der deutschen Zeitschrift „Vögel“ ein Taschen-Fernglas der Marke Leica – ideal zur Vogelbeobachtung. Für teilnehmende Kinder gibt es Gewinnpakete mit einem Futterhäuschen aus Holz, Vogelfutter und einem Glas Crèmehonig von Gut Hardegg.

GUT HARDEGG

Großkadolz 1, 2062 Seefeld-Kadolz

Telefon: +43 2943 2203, E-Mail: office @ guthardegg.at, guthardegg.at

Gut Hardegg Singvogelzählung „Big Farmland Bird Count“ 2023 von 3. bis 19. Februar 2023. Informationen, Schulungsfilm und Zähllisten unter: guthardegg.at/singvogelzaehlung-2023

Live-Schulung per Zoom: Dienstag, 31. Jänner, von 9 bis 11 Uhr. Anmeldung unter office @ guthardegg.at. Schulklassen willkommen.

Big Farmland Bird Count | Gut Hardegg und Game Conservancy Deutschland in Kooperation mit dem Game & Wildlife Conservation Trust

bfbc.org.uk

Teilnehmen und gewinnen! Vögel zählen für gelebte Artenvielfalt Anmeldung und Infos zu Singvogelschulung & -zählung

