Bezirksmuseum Währing: Rückblicke auf Ausstellungen

Neue Schau „Plakate“ bis 6.3., Info: bm1180@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Von Donnerstag, 12. Jänner, bis Montag, 6. März, präsentiert das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) die neue Sonder-Ausstellung „Plakate“. Mit elf liebevoll gestalteten Plakaten (Höhe: 123 cm, Breite: 89 cm) berichtet die Schau in Wort und Bild über bezirksgeschichtliche Themen, die von 2007 bis 2010 sowie 2012 beim alljährlichen „Tag der Wiener Bezirksmuseen“ behandelt wurden. Menschen, Märkte und Arbeitswelten stehen ebenso im Blickpunkt wie Verkehrsmittel und Vergnügungsstätten. Am Donnerstag, 12. Jänner, beginnt um 17 Uhr die gratis zugängliche Eröffnungsveranstaltung. Die Besichtigung der Ausstellung ist jeweils am Donnerstag (17 bis 19 Uhr), Sonntag (10 bis 12 Uhr) und Montag (10 bis 12 Uhr) möglich. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum sind willkommen. Auskünfte: Telefon 01/4000 18 127 und E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.



Die Besucher*innen der Schau erfahren Wissenswertes über Straßenbahnen, Stadtbahn und U-Bahn, über den Komponisten Erich Wolfgang Korngold und über „Bacchantische Landpartien“ (Heurige und Wirtshäuser). Andere Erläuterungen betreffen Musik, Theater und Kino sowie Cottage-Bewegung und Gründerzeit. Auch über eine Molkerei, eine Seifensiederei, eine Brauerei und weitere Firmen wird informiert. Angaben über Kutschkermarkt, Johann-Nepomuk-Vogl-Markt und Gersthofer-Markt vervollständigen die Reminiszenzen. Das Bezirksmuseum Währing ist im Internet vertreten: www.bezirksmuseum.at.



Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

