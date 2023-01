Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Jazz-Café in Baden bis zum Kinder-Neujahrskonzert auf Schloss Hof

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 12. Jänner, spielt ab 19.30 Uhr im Rahmen des Jazz-Cafés im Theater am Steg in Baden die ARGE Jazz Baden Band auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 12. Jänner, präsentiert Voodoo Jürgens ab 19.30 Uhr in den Kasematten von Wiener Neustadt sein neues Album „Wie die Nocht noch jung wor“; als Support gibt es Musik des Künstlerkollektivs Euroteuro. Am Sonntag, 15. Jänner, macht dann das Tonkünstler-Orchester unter Alfred Eschwé im Zuge seiner Neujahrskonzert-Tournee durch Niederösterreich Station in den Kasematten; Solistinnen sind die Sopranistin Lauren Urquhart und Barbara Laister-Ebner an der Zither. Zudem wird am Dienstag, 17. Jänner, das „Bösendorfer Festival 2023“ fortgesetzt: Ab 18.30 Uhr widmet sich Martina Ebm dabei ukrainischer Literatur, musikalisch umrahmt wird der Abend unter dem Titel „Im Weichselgarten“ mit Klavierwerken von Johannes Brahms, Claude Debussy und Valentin Silvestrov in der Interpretation des in Kiew geborenen Pianisten Dmytro Choni. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.boesendorfer-wn.at.

Die Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh spielt ihr Neujahrskonzert „Les Papillons" mit Kompositionen von Gioachino Rossini, Johann Strauß, Fritz Kreisler, Josef Lanner, Aram Khatchaturian, Antonio Vivaldi, Joseph Hellmesberger und Jacques Offenbach morgen, Donnerstag, 12. Jänner, ab 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd sowie am Freitag, 13. Jänner, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Jeweils ab 17 Uhr steht zuvor das Kinderkonzert „Die kleine Raupe Nimmersatt" mit Nikolaus Straka als Moderator auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten für Gmünd beim Bürgerservice der Stadtgemeinde unter 02852/52506-100 und e-mail stadtgemeinde @ gmuend.at; für Ziersdorf beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at bzw. bei „Allegro Vivo“ unter 02982/4319 , e-mail tickets @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Einen Tag nach ihrem Auftritt in Wiener Neustadt wiederholen Voodoo Jürgens und Die Ansa Panier am Freitag, 13. Jänner, ihr Konzert „Wie die Nocht noch jung wor“ im Festspielhaus St. Pölten; zuvor ist auch hier Euroteuro zu hören. Beginn ist um 19.30 Uhr, nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Freitag, 13. Jänner, spielen auch Reinhard Reiskopf und Band ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach in einer „Elvis-Birthday-Night" ihr „Tribute to the King“ mit einem Querschnitt seiner Hits von 1956 bis in die 1970er-Jahre. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Samstag, 14. Jänner, bringt Pallawatsch ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf jiddische Lieder zwischen Mondaufgang und Sternenhimmel aus dem osteuropäischen Shtetl des vorigen Jahrhunderts zu Gehör. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Mit Werken von Claude Debussy, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Strauß, Giuseppe Verdi, Carl Michael Ziehrer u. a. bestreiten die Waldviertler Symphoniker unter Daniel Muck ihre Neujahrskonzerte 2023: am Samstag, 14. Jänner, ab 19 Uhr im Stadtsaal Zwettl sowie am Sonntag, 15. Jänner, zunächst ab 10 Uhr in der Freizeithalle Langau und ab 17 Uhr im Kunsthaus Horn. Nähere Informationen und Karten bei der Musikschule Horn unter 02982/2426, e-mail direktion @ mozartmusikschule.at und www.waldviertler-symphoniker.jimdosite.com.

Schließlich bietet Schloss Hof im Rahmen seines Kinderkulturprogramms am Sonntag, 15. Jänner, ab 11 und 14.30 Uhr ein Neujahrskonzert für Kinder von und mit Marko Simsa. Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

