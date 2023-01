Syncron erhält Lob von Frost & Sullivan dafür, Preisinformationen und Transparenz für die Lieferketten von Erstausrüstern, Händlern und Distributoren zu ermöglichen

San Antonio (ots/PRNewswire) - Syncron-Lösungen verbessern das Bestandsmanagement, die Bepreisung von Teilen und die Vertriebseffizienz, lösen Lieferkettenprobleme und helfen Kunden, ihren Betrieb zu optimieren und langfristiges Wachstum zu fördern.

Vor kurzem hat Frost & Sullivan die Branche der Service-Lifecycle-Management-Apps für den Aftermarket bewertet und auf der Grundlage seiner Forschungsergebnisse Syncron mit dem North American Enabling Technology Leadership Award 2022 ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet eine vollständig vernetzte Suite von SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service), die Kunden dabei helfen, Preise, Kundenservice und Rentabilität zu optimieren. Syncron konzentriert sich auf Aftermarket-Dienstleistungen für mehrere Fertigungsbranchen, mit besonderen Stärken in den Bereichen Automobil, Landwirtschaft, Bauwesen, Bergbau und Industrieanlagen. Syncron bietet drei Lösungen, die auf der Syncron-Connected-Service-Experience-Plattform (CSX) unterstützt werden:

Service Fulfillment (Garantie und Außendienst)

Service Go-to-Market (Vertragspreis und Preis)

Service Supply Chain (Bestand und Einzelhandelsbestand)

Wallace Lau, Branchenexperte bei Frost & Sullivan, erklärte: „Die Syncron-Preislösung bietet Kunden eine durchschnittliche Gewinnsteigerung von 5,2 % in mehreren Fertigungsbranchen, wobei Autoteile-Distributoren am besten abschneiden. Sie ermöglicht es Kunden außerdem, Transparenz über alle ihre Teilekategorien hinweg zu erreichen und in Echtzeit Kundenfeedback zu sammeln, um auf die sich verändernde Marktdynamik und den Kundenstamm proaktiv einzugehen."

Die Bestandslösung Syncron Service Supply Chain berechnet verschiedene Nachfragewahrscheinlichkeiten für Teile, um Kunden dabei zu helfen, Fracht- und Aftermarket-Lieferkettenkosten um bis zu 40 % zu reduzieren. Die Lösung schafft Mehrwert durch organisatorische Transparenz und Genauigkeit auf jeder Lieferkettenebene, was anhand der beiden Kundenerfolgsgeschichten von NFI Parts und PACCAR beleuchtet wird. NFI Parts ermöglicht die Lieferung auf Abruf, um Ausfallzeiten für Kunden effektiv zu reduzieren, während PACCAR Transparenz bei Rückgaben bietet und die Gesamtkosten reduziert. „Wir bei Syncron konzentrieren uns auf die Entwicklung vernetzter Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten", sagte Dr. Friedrich Neumeyer, CEO von Syncron. „Erstausrüster und ihre Vertriebsnetzwerke, die mehr als alles andere Markentreue fördern, werden unweigerlich einen höheren Umsatz und eine höhere Profitabilität bei jeder Serviceinteraktion feststellen."

„Syncron ermöglicht es Kunden, ihren Teilebestand, ihre Lieferzeit und ihre Servicequalität zu optimieren, um die Herausforderungen serviceorientierter Geschäftsmodelle zu bewältigen", fügte Lau hinzu. Frost & Sullivan überreicht diese Auszeichnung jedes Jahr an ein Unternehmen, das bahnbrechende Technologie entwickelt hat, die aktuelle Produkte verbessert und die Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen ermöglicht. Der North American Frost & Sullivan Enabling Technology Leadership Award 2022 in der Branche der Management-Apps für den Aftermarket-Servicelebenszyklus erkennt das hohe Marktakzeptanzpotenzial der Technologie des Preisträgers an.

Die Best Practices Awards von Frost & Sullivan zeichnen Unternehmen in verschiedenen regionalen und globalen Märkten für herausragende Errungenschaften und überlegene Leistungen in den Bereichen Führung, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung aus.

Informationen zu Frost & Sullivan

Seit sechs Jahrzehnten ist Frost & Sullivan weltbekannt für seine Rolle, Investoren, Unternehmensführern und Regierungen zu helfen, wirtschaftliche Veränderungen zu bewältigen und bahnbrechende Technologien, Megatrends, neue Geschäftsmodelle und Unternehmen zu identifizieren, was zu einem kontinuierlichen Fluss von Wachstumsmöglichkeiten führt, der zukünftigen Erfolg voranbringt. Kontaktieren Sie uns: Beginnen Sie die Diskussion.

Informationen zu Syncron

Syncron ermöglicht es führenden Herstellern und Händlern, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren. Wir verbessern die Rentabilität des Sekundärmarktgeschäfts, optimieren das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen erfolgreich den Übergang zu serviceorientierten Geschäftsmodellen. Mit branchenführenden Investitionen in KI und ML bietet Syncron das erste innovative, von Kunden unterstützte, intelligente und umfassende Lösungsportfolio für das Service-Lifecycle-Management (SLM). Unsere Lösungen, die auf unserer CSX-Plattform bereitgestellt werden, umfassen die Verwaltung von Ersatzteilbeständen, Preisen, Garantien, Serviceverträgen und Außendienst. Bekanntlich vertrauen die weltweit größten Marken auf Syncron, den wichtigsten privaten Weltmarktführer für intelligente SLM-SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.

