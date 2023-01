Vortrag „Alles wieder normal?“ im Bezirksmuseum 15

Bitte um Anmeldungen für Freitag, 13. Jänner: 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Die erste kostenlose Veranstaltung in der Saison 2023 im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion: Am Freitag, 13. Jänner, spricht der Historiker und Politikwissenschaftler Erhard Chvojka über das Thema „Covid-19: Alles wieder normal? Corona Jahr 3“. Der Referent kommentiert die Sehnsucht vieler Menschen nach einem Ende der Pandemie. Chvojka betrachtet den realistischen Zeitpunkt für einen Neubeginn und geht dabei auf politische, gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Aspekte ein. Die Zusammenkunft startet um 17 Uhr und dauert bis 19 Uhr. Das Motto lautet „MuseumsTalk – Ich rede mit!“. Anmeldungen sind erwünscht: Telefon 0664/249 54 17. Brigitte Neichl leitet das Museum und nimmt Reservierungen per E-Mail an: bm1150@bezirksmuseum.at.



Spenden der Teilnehmer*innen verwendet die ehrenamtlich tätige Museumsmannschaft für die Finanzierung künftiger Projekte. Das Publikum soll die gültigen Corona-Vorgaben befolgen und eigene FFP2-Masken tragen. Eine detaillierte Beschreibung des Museums (Öffnungszeit, Exponate, Sonder-Ausstellung, u.a.) publizieren die Bezirkshistoriker*innen im Internet: www.bezirksmuseum.at.





