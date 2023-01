Alexander Rief leitet die DONAU Brokerline in Wien

Mit Jänner 2023 übernimmt Alexander Rief die Leitung der DONAU Brokerline der Landesdirektion Wien.

Wien (OTS) - Alexander Rief steht mit Jänner 2023 dem 13-köpfigen Team der Brokerline der Landesdirektion Wien als Leitung vor. In seinen Aufgabenbereich fällt damit die gemeinsame Betreuung von über 100 Top-Maklerpartnern der DONAU Landesdirektion in Wien und die persönliche Betreuung ausgesuchter Key-Accounts.

„Die professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren Vertriebspartnern zählt zu unseren wichtigsten Ansprüchen. Alexander Rief kennt die Bedürfnisse der Maklerinnen und Makler und wird unsere strategischen Ziele aktiv verfolgen. Sein ausgeprägtes Fachwissen ist mit ausgezeichneter Marktkenntnis verbunden und er wird dazu beitragen, dass die DONAU weiterhin eine verlässliche Partnerin für unsere Maklerinnen und Makler ist. Gemeinsam mit dem Team der DONAU Brokerline der Landesdirektion Wien wird er den weiteren Erfolg gestalten“, unterstreicht Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU.

Zur Person

Alexander Rief, Jahrgang 1972, studierte Volkswirtschaft in Wien und startete seine Versicherungslaufbahn 1998 als Maklerbetreuer bei der Generali. Im Jahr 2007 wechselte er zur Volksbanken Versicherung (ERGO) in den Maklervertrieb, den er in Ostösterreich erfolgreich ausbaute. Seit 2013 ist er für die DONAU tätig und verantwortet die Produktentwicklung in der Sachversicherung inklusive Kfz für den Privatkundenbereich. Alexander Rief begleitete auch die großflächige IT-Umstellung in diesen Sparten. Für die DONAU wirkte er außerdem federführend an der erfolgreichen Einführung von WohnenNext, der schnellsten Polizze Österreichs, mit.

