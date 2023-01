40 Jahre Wunschbaby in Österreich

Weltweit erstes Kinderwunschinstitut feiert Jubiläum

Wien (OTS) - Das Wunschbaby Institut Feichtinger (WIF) wurde als weltweit erstes privates Kinderwunsch-Institut 1983 von Professor Wilfried Feichtinger gegründet. Nur ein Jahr zuvor verhalf Prof. Feichtinger mit seiner Behandlung dem ersten österreichischen IVF-Baby das Licht der zu Welt zu erblicken.

Heute leitet sein Sohn, Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, das WIF. „Vom ersten IVF-Baby, der Präimplantationsdiagnostik, bis hin zu den Tiefen des menschlichen Mikrobioms, hat mein Vater Wilfried Feichtinger die Meilensteine der Fortpflanzungsmedizin mitgesetzt. Darauf sind wir sehr stolz und sehen es als unsere Aufgabe auf diesem Gebiet führend zu bleiben“ , betont Michael Feichtinger. Das WIF hat weltweit einen Trend für IVF-Behandlungen außerhalb von Spitälern gesetzt. Seither wurden weltweit über neun Millionen IVF-Babys gezeugt. „Heute kommen ehemalige Wunschbabys zu uns die ihr eigenes Wunschbaby bekommen möchten, wir betreuen somit schon die zweite Generation“, sagt Michael Feichtiger.

Pioniere der Kinderwunschbehandlung

„Die Arbeit an der Wurzel des Lebens reizt uns nach wie vor und ich möchte immer weitere und bessere Möglichkeiten finden, um Paaren zu helfen. Daher setzten wir auf innovative Zukunftsforschung in unserem Haus und bieten eine Vielzahl an personalisierten und individualisierten Therapien an. Das garantiert eine hohe Erfolgsquote für Paare mit Kinderwunsch“ , so Feichtinger.

Mehr als 20.000 Kinder sind seit der Gründung durch die Unterstützung des Wunschbaby Institut Feichtinger auf die Welt gekommen. Die Nachfrage steigt, da sich immer mehr Paare in einem späteren Lebensabschnitt ein Kind wünschen. Aber auch das Thema Vorsorge wird immer wichtiger.

Männer und Frauen sollten für das Wunschbaby vorsorgen

„Laut einer Umfrage, die wir gemeinsam mit Market Agent durchgeführt haben, wollen 45% der Frauen zuerst Karriere machen bzw. die berufliche Situation festigen, bevor sie eine Familie gründen“ , erklärt Priv. Doz. DDr. Michael Feichtinger.

„Unser vierzigstes Jubiläum ist ein guter Anlass darauf hinzuweisen, dass der IVF-Fonds die Kosten bei Frauen nur bis zum 40. Lebensjahr übernimmt. Wir betonen daher immer, wie wichtig es ist, junge Menschen noch mehr aufzuklären, mit der Familienplanung rechtzeitig zu beginnen. Das Lebensalter der Patientinnen, die zu uns kommen, steigt kontinuierlich an. Ganz besonders auffällig ist die hohe Anzahl der 39-jährigen Frauen. Daraus kann man schließen, dass die finanzielle Unterstützung durch den IVF-Fonds für viele Paare essenzielle ist, um ihren Kinderwunsch erfüllen zu können“ , so Feichtinger weiter.

„Ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass die Fruchtbarkeit bei Frauen ab 35 rapide abnimmt und trotz vieler und immer besser werdender Behandlungsmethoden der Weg zum Wunschbaby ab einem gewissen Alter immer schwieriger wird. Wir plädieren daher dafür, dass sowohl Frauen als auch Männer rechtzeitig Vorsorgeuntersuchungen durchführen, damit dem Kinderwunsch zum passenden Zeitpunkt nichts im Wege steht“ , so Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger abschließend.

Biografie Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger

Michael Feichtinger (35) studierte in Wien und am Karolinska Institutet Stockholm Medizin sowie Mikrobiologie und Genetik. Anschließend absolvierte er ein weiteres Doktoratsstudium der Angewandten Medizinischen Wissenschaften an der Medizinischen Universität Wien im Themenprogramm „klinische Endokrinologie, Metabolismus und Ernährung“, die er mit Auszeichnung abschloss. Von Dezember 2012 bis Dezember 2017 war er Assistenzarzt an der Universitäts-Frauenklinik der Medizinischen Universität Wien. Von April bis Juli 2016 absolvierte er ein Fellowship an der reproduktionsmedizinischen Abteilung des Karolinska Universitätsspitals Stockholm, Schweden. Im April 2017 erlangte DDr. Michael Feichtinger die deutsche Approbation. 2017 legte er die Facharztprüfung zum Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Jena, Deutschland, ab. Seit Jänner 2018 ist er Facharzt am Wunschbaby Institut Feichtinger, Wien und Baden und ärztlicher Leiter am Wunschbaby Institut Feichtinger in Wien. Im selben Jahr habilitierte sich DDr. Feichtinger im Fach Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Medizinischen Universität Wien. 2022 erhielt er die europäische Zertifizierung der ESHRE und EBCOG. Er sitzt im Vorstand der „Special Interest Group of Reproductive Endocrinology“ der ESHRE sowie in der Österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. 2022 ist Michael Feichtinger laut der Bewertungsplattform DocFinder, der Tageszeitung Kurier und dem aktuellen Patient’s Choice Award, der am besten bewertete Reproduktionsmediziner Wiens.

