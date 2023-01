WAY OF LIFE STARTET NEUEN DRITTANBIETER-MANAGEMENT-SERVICE

London (ots/PRNewswire) - Way of Life, eine der drei führenden Anbieterplattformen im nationalen Neubau von Vermietungsobjeten (BTR), die maßgeschneiderte Mietwohnungen und Verwaltungsdienstleistungen für das Portfolio von Long Harbour BTR-Investitionen anbietet, beginnt nun auch mit der Markteinführung von Drittanbieterdienstleistungen.

Way of Life hat eine Nische auf dem Mietwohnungsmarkt für Projektentwickler identifiziert. Dabei geht es um eine auf Gastlichkeit ausgerichtete Verwaltung mit Marketing- und Vermietungsmöglichkeiten sowie mit einer digitalen Infrastruktur zur Schaffung eines erstklassigen Erlebnisses für die Bewohner.

Durch ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse der Bewohner und die Entwicklung von gemeinschaftsorientierten Gebäuden stellt die digitale Plattform von Way of Life eine der ersten BTR-Plattformen dar, deren Funktionalität den Kundenprozess völlig automatisiert. Dies reicht von Besichtigungen bis hin zu Reservierungen und gewährleistet, dass hochwertige Kundenkontakte stets erfasst und weiterverfolgt werden.

Unterstützt von maßgeschneiderten Back-End-Systemen, einem in Echtzeit arbeitenden Business-Intelligence-Team, Automatisierungsspezialisten und einem funktionsreichen Kundenportal verfügt Way of Life über die beste Technologie im Bereich von Wohnimmobilien. Dies hilft Projektentwicklern und Investoren dabei, einen optimalen Wert aus ihren Anlagen zu generieren und ihre Ziele zu erreichen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Way of Life im Auftrag von Long Harbour, einem Unternehmen, das sich auf Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -verwaltung spezialisiert hat, mehr als 3.500 Wohnungen und Häuser in Großbritannien betreut. Dabei handelt es sich um Anlagen im Wert von über 850 Mio. GBP an Standorten in London, Manchester und den Midlands.

Jetzt stellt Way of Life erstmals seine preisgekrönten umfassenden Vermietungs- und Verwaltungsdienstleistungen gleichgesinnten Projektentwicklern und Investoren vor, die überzeugt sind, dass Menschen, Design und Innovation im Mittelpunkt ihres Handelns stehen.

Way of Life wird in den frühen Phasen der Projektentwicklung und während der Durchführbarkeitsstudien wichtige Beratungsleistungen erbringen und in allen Bereichen der Verwaltung mitwirken. Die Kombination aus dem firmeninternen Know-how und der Kompetenz von Way of Life spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung der Strategien für das Management der Anlage.

Way of Life betreut derzeit über 1.000 Wohnungen im Vereinigten Königreich und verfügt über eine umfangreiche Entwicklungspipeline von über 510 neuen Einheiten in den nächsten sechs Monaten. Dazu gehören auch drei weitere Projekte in London, die bis 2025 an den Start gehen werden.

Way of Life bietet in London und im gesamten Vereinigten Königreich moderne Mietobjekte mit Komplettservice an. Das Angebot ist so konzipiert, dass Mieter das Fundament für ein neues Zuhause legen können. Dazu gehören eine bezugsfertige Wohnung, eine unkomplizierte Mietverwaltung und ein hauseigenes Team, das sich um Rechnungen, Verträge und die allgemeine Verwaltungsarbeit kümmert, ohne dass Kautionen oder Nebenkosten fällig werden.

Die Way of Life-Residenzen zeichnen sich durch ein erstklassiges Design, große Annehmlichkeiten und Serviceleistungen aus, die das Leben einfacher und angenehmer gestalten. So entstehen Häuser, die für ihre Bewohner und deren Nachbarn gesünder und lebenswerter sind.

Way of Life eröffnete Ende 2021 den Apartmentkomplex „The Gessner", dem eine Reihe von Neubauten folgen wird, unter anderem drei Anlagen in London, die bis 2024 bezugsfertig sein sollen.

