The Greater Miami Convention & Visitors Bureau startet den Rainbow Spring im Vorfeld von Pride 2023

Miami (ots/PRNewswire) - Neues Programm mit LGBTQ-Erlebnissen und -Werbeaktionen in Miami und Miami Beach

Das Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) wird in diesem März das Rainbow Spring-Programm starten, das darauf ausgelegt ist, LGBTQ-Besuchern in diesem Frühjahr einzigartige Programm- und Werbeangebote in Miami und Miami Beach zu bieten.

Vor dem Pride-Monat im Juni sind die ersten Monate des Jahres 2023 vollgepackt mit LGBTQ-Erlebnissen und -Veranstaltungen, die so vielfältig und farbenfroh sind wie die große LGBTQ-Community selbst:

Das Winter Party Festival (1. bis 7. März) lädt uns alle ein, uns vom Winter zu verabschieden und in Richtung Frühjahr zu blicken.

Miami Beach Pride (1. bis 16. April) feiert das 15-jährige Jubiläum des größten LGBTQ Events mit erweitertem Programm, das ein Pride Pool Event, ein LGBTQ-Familien-Picknick, ein Queer Art Showcase sowie den Pride March und die Parade auf dem Ocean Drive umfasst.

Bei der Tropics' LatinXOXO (8. April) werden lateinamerikanische und hispanische Stimmen in der LGBTQ-Community gefeiert.

Während des OUTshine LGBTQ+ Film Festival (20. bis 30. April) werden Filme für Kinofans gezeigt.

SweetHeat (16. bis 22. Mai) ist eine spezielle Veranstaltung für Frauen aus der Queer-Gemeinschaft.

Sizzle Miami (25. bis 29. Mai) ist eine der beliebtesten städtischen LGBTQ-Veranstaltungen für schwarze Nachtschwärmer und Farbige während des Gedenktages Memorial Day.

„LGBTQ-Besucher sind ganzjährige Reisende und sollten auch über die Events von Miami und Miami Beach, die außerhalb des Pride-Monats stattfinden, informiert werden", sagte Dan Rios, Director of LGBTQ+ Marketing bei GMCVB. „Miami und Miami Beach sind ein fantastisches Reiseziel für LGBTQ-Reisende – wir bieten vielfältige Erlebnisse, die alle Mitglieder der LGBTQ-Community einbeziehen, damit sie sich bei ihrem Besuch wahrgenommen und vertreten fühlen."

Freuen Sie sich auf Veranstaltungen während des Rainbow Spring, darunter das legendäre Wynwood Pride (9. bis 10. Juni), Miami Marlins' Pride at the Park (31. Mai) und No Fear, We're Queer Comedy Festival (Juni). Die beiden LGBTQ-Hotels von Miami Beach, AxelBeach Miami und Hotel Gaythering, werden die Haupttreffpunkte des Programms sein und Veranstaltungen wie Karaoke, Trivia-Quiz, Bingo, Martini-Nacht und Sportevents anbieten.

Die Website des Programms, RainbowSpring.com, wird zum Portal für alles, wofür LGBTQ steht, und sie wird Sonderangebote von exklusiven Rabatten in Hotels und bei Attraktionen bis hin zu Angeboten in Restaurants bieten. Weitere Informationen zu Miami und Miami Beach finden Sie auf www.MiamiandMiamiBeach.com.

