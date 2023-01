Österreichische Ärztekammer erschüttert über Tod von ehemaligem Apothekerkammer-Präsident Burggasser

ÖÄK-Präsident Steinhart spricht Hinterbliebenen von Heinrich Burggasser sein tiefes Mitgefühl aus.

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung reagiert Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, auf die Nachrichten vom Ableben von Heinrich Burggasser. Der Wiener Apotheker, der 2007 zum Präsidenten der Österreichischen Apothekerkammer gewählt wurde und dieses Amt bis 2012 bekleidete, war am Neujahrstag tot in seinem Haus aufgefunden worden. „Heinrich Burggasser war nicht nur ein überaus beliebter Pharmazeut, sondern auch erfahrener Kammerpolitiker, dessen Handschlagqualität und Konsensorientierung weit über die Standesgrenzen hinaus in der ganzen Gesundheitspolitik bekannt und geschätzt waren. Die Nachricht von seinem Tod hat mich deshalb besonders tief erschüttert“, sagt der ÖÄK-Präsident.



Die Österreichische Ärztekammer spricht den Hinterbliebenen des Verstorbenen und seinen Standeskolleginnen und Standeskollegen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus.





