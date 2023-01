HR-Tech-Company HROS.io kontert Fachkräftemangel mit AI-basiertem Recruiting – Persönlichkeits- und talentefokussiert

Unter dem Motto „Power to the talents” launcht HROS.io einen bisher einzigartigen Marketplace, der Talente schneller zu passenden Startups führt

Wien (OTS) - Zum Jahreswechsel hat Speedinvest Heroes den Wandel hin zu einer HR-Tech Company vollzogen und mit HROS.io ein neues Produkt gelauncht, durch das Talente und Startups schnell und treffsicher zueinanderfinden sollen. Der talentefokussierte Marketplace bündelt über sechs Jahre an Recruiting-Know-how und nutzt künstliche Intelligenz sowie die Daten aus tausenden Persönlichkeitsanalysen von Userinnen und Usern. Damit bietet HROS.io eine vielversprechende Antwort auf den Fachkräftemangel.

Das Fehlen von Fachkräften bremst nicht nur die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, sondern macht besonders der Startup-Branche zu schaffen. Schon rein quantitativ stoßen klassische HR-Ansätze hier seit Jahren an ihre Grenzen. „ Der Fachkräftemangel wurde in den letzten Jahren immer mehr zu einem Arbeitskräftemangel – und dennoch kümmert sich niemand darum, Talente gezielt und auf Basis ihrer tatsächlichen Stärken anzusprechen. Das wollen wir ändern “, erläutert Maria Baumgartner, Gründerin von Speedinvest Heroes bzw. HROS.io, das Ziel des neuen Angebots.

Persönlichkeitsbasierter Recruiting-Prozess einzigartig in Österreich

HROS.io vereint Erkenntnisse aus der Psychologie mit Know-how aus der Datenanalyse: „ Mit unserem Ansatz können wir den Arbeitsmarkt revolutionieren und neu denken. Über persönlichkeitsbezogene Analysedaten können Menschen schneller und zielgerichteter die zu ihnen passenden Positionen finden und das auch in Branchen oder Arbeitsbereichen, an die sie vorher nicht gedacht hätten “, so Baumgartner weiter. Fokussieren will sich HROS.io bei den Talenten vor allem auf „flexible Denker:innen“ – diese punkten mit hoher Anpassungsfähigkeit und emotionaler Intelligenz, weshalb sie ideal für den Startup-Bereich sind.

Die Lösung von HROS.io ist bislang einzigartig in Österreich: „ Mit künstlicher Intelligenz und einem hochentwickelten Algorithmus ist die Branche nicht mehr auf einzelne Recruiter angewiesen. Das System wird umso besser, je mehr Informationen es von den einzelnen Talenten bekommt. Und durch dieses persönlichkeitsbasierte Recruiting gelingt es deutlich besser, offene Stellen in Startups rasch mit den passenden Menschen zu besetzen “, so Lukas Rippitsch, Daten-Experte und Mitgründer von Speedinvest Heroes bzw. HROS.io, zu den Stärken der neuen Lösung.



Talente bzw. „Heroes“ im Fokus

Der talentefokussierte Marketplace soll ein Angebot für alle sein, die gerne Neues entdecken, über den Tellerrand hinausblicken und sich die Arbeit in einem Startup vorstellen können. Er bringt eine Community von Talent-Coaches, Experten und Talenten zusammen, die gemeinsam ihre nächsten Karriereschritte planen und ihren Platz in einer innovativen Branche finden wollen.

„ Unter dem Motto ‚Power to the Talents‘ wollen wir Talenten helfen, ihre Stärken zu entdecken. Unser Ziel ist es, Talente zusammenzuführen, zu inspirieren und ihnen den optimalen Karriere-Weg aufzuzeigen. Auf diese Weise verhelfen wir Menschen zu den Helden bzw. ‚Heroes‘ zu werden, die die Arbeitswelt so dringend braucht “, so Baumgartner.

Mit Start des Produkts geht auch eine Repositionierung des Unternehmens einher: Der neue Name HROS.io drückt einerseits die Verbindung zwischen HR und Technologie aus und betont andererseits, dass sich das Angebot an alle Talente bzw. an alle „Heroes“, richtet und nicht nur an jene im Portfolio der Speedinvest.



Mit dem AI-basierten Marketplace wird das Geschäftsmodell von HROS.io skalierbar, in erster Linie eine Reaktion auf die stark steigende Nachfrage, die ohne Automatisierung nicht bewältigbar wäre. Darüber hinaus macht das damit verbundene Wachstumspotenzial HROS.io zu einem besonders spannenden Player in der österreichischen Startup-Landschaft.

Internationales Wachstum geplant

HROS.io selbst gibt sich einen ambitionierten Wachstumsplan mit dem klaren Fokus, als Europas führender Jobvermittlungs-Marketplace für den Startup-Bereich den ganzen EU-Raum abzudecken. Der Marketplace wurde zunächst mit einem Fokus auf die DACH-Region gelauncht. Doch bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Auslandsmärke damit erschlossen werden und Jahr für Jahr weitere folgen.

Über HROS.io

HROS.io ist eine der führenden europäischen Jobvermittlungs-Plattformen für den Startup-Bereich. Getreu dem Motto „Power to the talents“ stehen dabei nicht die Unternehmen im Mittelpunkt, sondern die Talente. Im „Marketplace“ von HROS.io werden derzeit rd. 10.000 Personen von „Talent Coaches“ in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert und dabei unterstützt, einen Startup-Job zu finden, der zu ihrer Persönlichkeit passt. HROS.io leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Startup-Ökosystems, da das Finden passender Talente ein Schlüsselfaktor für deren erfolgreiches Wachstum ist. Bis 2025 möchte das Unternehmen rd. 3.000 Fachkräfte pro Jahr an Startups von zwei bis 500 Beschäftigten vermitteln. Zu seinen Kunden zählen bislang u. a. thrive, Bitpanda, FISCALI, GoTiger und Storebox. HROS.io wurde 2016 unter dem Namen „Speedinvest Heroes“ als Joint Venture mit dem Frühphasen-Investor Speedinvest gegründet, der das Wachstum innovativer europäischer Startups finanziert und inzwischen ein Beteiligungsvermögen von über 1 Milliarde Euro verwaltet.

