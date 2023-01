Suchan-Mayr zum Kinderbetreuungsgipfel der Sozialpartner und IV: „Das KinderPROgramm der SPÖ NÖ liefert die passenden Antworten!“

SPÖ NÖ verlangt Umsetzung des KinderPROgramms und endlich eine gratis Nachmittagsbetreuung zur optimalen Vereinbarkeit von Familie und Beruf

St. Pölten (OTS) - Die Familiensprecherin der SPÖ NÖ, LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr, sieht den Weg der Sozialdemokratie in puncto Kinderbetreuung bestätigt, nachdem Vertreterinnen der Sozialpartner und Industriellenvereinigung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum gesellschaftlichen Schlüsselthema ausgerufen haben: „Unser KinderPROgramm, welches wir im Jänner 2022 präsentiert haben, liefert die passenden Antworten auf die wichtigen Fragen der Zukunft! Eine gratis Nachmittagsbetreuung ist hier unbedingt notwendig, um den Eltern eine echte Wahlfreiheit ermöglichen zu können! Denn aktuell werden sie in Niederösterreich von Mikl-Leitner und ihrer ÖVP vor die Wahl gestellt, entweder einen schlechten Teilzeit-Job annehmen oder ganz bei ihren Kindern zu Hause bleiben zu müssen! Von einer Wahlfreiheit oder einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann jedenfalls nicht gesprochen werden! Es braucht die gratis Nachmittagsbetreuung in Niederösterreich!“

Suchan-Mayr, die selbst Teilnehmerin des Kinderbetreuungsgipfels war, abschließend: „Besser für Niederösterreichs Familien! So sind wir.“

Das KinderPROgramm der SPÖ NÖ: https://noe.spoe.at/kinderprogramm

