„Dok 1: Gadenstätters Good News: Der etwas andere Jahresrückblick“ am 11. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - War das vergangene Jahr 2022 wirklich so schlecht wie sein Ruf? „Dok 1: Gadenstätters Good News: Der etwas andere Jahresrückblick“ wagt am Mittwoch, dem 11. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen ungewöhnlichen Blick zurück. Zwischen Ukraine-Krieg und Inflation, Pandemie-Nachwehen und Klimakatastrophen gingen gute Nachrichten unter. Deshalb macht sich Lisa Gadenstätter gezielt auf die Suche nach guten Meldungen. Anschließend um 21.05 Uhr wirft Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Horoskope – Wer glaubt denn sowas?“ einen kritischen Blick in die Sterne. Sie spricht mit überzeugten Anhängern und Kritikern der Astrologie und überprüft in einem Experiment, wie sie Menschen mit psychologischen Tricks anspricht.

2022 war nicht nur schlecht und Lisa Gadenstätter kennt die guten Nachrichten aus diesem Jahr. Sie trifft ALS-Patientin Jadranka Mirkovic und ihre Tochter vor dem Wiener AKH. Die beiden haben Hoffnung, dass ein neues Medikament die bislang unheilbare Nervenerkrankung aufhalten oder sogar heilen kann. Gadenstätter versucht zu ergründen, warum es die guten Nachrichten im täglichen Medienzirkus so schwer haben, und lädt dazu Medienexperten und Journalisten in ihr Studio im Good-News-Tower ein. Braucht der praktizierte Journalismus tatsächlich eine Generalüberholung, so wie es der dänische Medientheoretiker Ulrik Haagerup fordert? Er ist einer der führenden Vertreter des sogenannten „konstruktiven Journalismus“ und meint, dass die Fokussierung auf das Negative die Glaubwürdigkeit auf das Spiel setzen und damit die Demokratie gefährden würde. Ein neues, auf Crowdfunding basierendes Journalisten-Kollektiv aus Österreich verfolgt einen lösungsorientierteren Ansatz und will 2023 mit einer neuen Nachrichtenplattform durchstarten. Ihr Initiator Dominik Ritter-Wurnig findet sich ebenso bei Lisa Gadenstätter ein wie Medienpsychologe Peter Vitouch und „Spiegel“-Journalist Alexander Neubacher, der ebenfalls mehr Aufmerksamkeit für die guten Meldungen einfordert.

Doris Bösmüller, Leiterin einer großen Druckerei, nutzt gelegentlich astrologische Beratung, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Der gebürtige Tiroler Dr. Christof Niederwieser ist in Deutschland als Wirtschaftsastrologe tätig. Bereits 2016 habe er laut eigenen Angaben kommen sehen, dass Anfang 2020 eine Krise auf uns zukommt. Er verrät seine Prognose zur Pandemie. Helene von Damm war die Assistentin des US-Präsidenten Ronald Reagan. Nachdem 1981 ein beinahe tödliches Attentat auf ihn verübt wurde, begann seine Frau Nancy, regelmäßig eine Astrologin zu konsultieren, die behauptete, das Attentat vorausgesehen zu haben. Lisa Gadenstätter möchte wissen, ob damals auch politische Entscheidungen auf ihren Ratschlägen basierten. Die „Astrofluencerin“ Stefanie Koscher betreibt auf Social Media einen Kanal namens „Die Kunst des Tarot“. Sie verknüpft dabei Astrologie mit Kartenlegen. Lisa Gadenstätter bittet sie um eine astrologische Séance. Thema: die Zukunft der österreichischen Regierung. Und Peter Fraiss, studierter Informatiker, hat sich auf Astrokartografie spezialisiert, die Astrologie des Ortes. Er erläutert am Beispiel Niki Lauda, warum man schon im Vorfeld hätte sehen können, dass der Nürburgring, der Ort, an dem Lauda während eines Rennens einen schweren Unfall hatte, ein gefährlicher Platz für ihn war. Gerda Rogers ist die bekannteste Astrologin Österreichs. Lisa Gadenstätter besucht sie im „Ö3-Sternstuden“-Studio. Dr. Dietmar Hager fotografiert neben seinem Hauptberuf als Handchirurg in seiner privaten Sternwarte in der Nähe von Linz Sterne und Galaxien. Wenn es von Patientinnen und Patienten dezidiert gewünscht wird, wirft Dr. Hager auch einen Blick in deren Horoskop, um günstige Operationszeitpunkte zu ermitteln. Er sieht sich als Vermittler zwischen Astrologie und Astronomie. Astronom Dr. Stefan Wallner ist durch und durch Wissenschafter und vertraut ausschließlich auf Daten und Fakten. Astrologie arbeite mit unkorrekten Datensätzen und physikalischen Halbwahrheiten, die aus astronomischer Sicht schlichtweg falsch sind. Psychologe Dr. Martin Felinger ordnet Astrologie in das Feld des Lebenshilfemarktes ein und sieht darin Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind. Unter seiner Leitung führt Lisa Gadenstätter mit ihrer Crew ein Experiment durch, um zu zeigen, warum wir uns von Horoskopen angesprochen fühlen.

