FPÖ – Nepp: Umfrage der Ärztekammer bestätigt all unsere Warnungen – Hacker muss sofort reagieren

SPÖ-Gesundheitsstadtrat für Zusammenbruch des Wiener Gesundheitssystems verantwortlich

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert umgehend ein schnell umzusetzendes Maßnahmepaket von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker, damit es in den Wiener Spitälern nicht zu einer weiteren Ausdünnung der Ärzteschaft kommt: „Wie eine von der Wiener Ärztekammer heute präsentierte Umfrage zeigt, denken bereits zwei Drittel der Wiener Spitalsärzte über Kündigung nach. Wenn dieses Szenario tatsächlich eintritt, wird die Versorgung von Patienten in der Bundeshauptstadt endgültig zusammenbrechen. Vielleicht versteht der Herr Stadtrat nun endlich, dass die Gefährdungsanzeigen der vergangenen Monate keine Propaganda gegen ihn waren, sondern ein Hilfeschrei des Gesundheitspersonals“, so Nepp.

„Bessere Entlohnung, optimierte Arbeitszeitmodelle und eine Joboffensive sind die ersten Schritte, die umgehend gesetzt werden müssen, um das Schlimmste zu verhindern“, ist Nepp überzeugt. „Schon jetzt steht das Gesundheitssystem vor dem Kollaps, weil sämtliche Verantwortliche entweder die Realität nicht sehen wollen, oder sich immer noch voll und ganz der pandemischen Hysterie hingeben und über Maskenpflicht-Verlängerungen und ähnliche Schikanen nachdenken, anstatt echte Gesundheitspolitik zu betreiben. Mit den faulen Ausreden muss endlich Schluss sein“, schließt Nepp.

