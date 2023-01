Neue Doppelspitze für die Redaktion der Tiroler Tageszeitung ab April 2023

TT im Change-Prozess mit Fokus auf das digitale Wachstumsfeld

Innsbruck (OTS) - Im Rahmen eines breit angelegten Change-Prozesses bei der Tiroler Tageszeitung wird die Redaktion neu organisiert. So legt die Nr. 1 der Tageszeitungen in Tirol künftig neben der Weiterentwicklung der Print-Ausgabe den Fokus noch stärker auf das Wachstumsfeld digitaler Angebote. 2023 werden in der Redaktion sowohl die Organisationsstruktur als auch die Prozesse neu auf diese Ziele ausgerichtet.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch einen Wechsel auf Ebene der Chefredaktion eingeleitet. Matthias Krapf und Marco Witting werden mit April 2023 als gleichberechtigte Chefredakteure den Lead im TT-Newsroom übernehmen. Witting, derzeit Leiter des TT-Lokalressorts, und Matthias Krapf, Head of Digital bei der Moser Holding, werden als Geschäftsführer der Redaktionsgesellschaft Tiroler Tageszeitung GmbH gemeinsam für alle Kanäle der Tiroler Tageszeitung verantwortlich sein.

Die langjährigen Chefredakteure Alois Vahrner und Mario Zenhäusern werden als bewährtes Führungsduo die Geschicke der Redaktion bis Ende März 2023 leiten. Mit 1.5.2023 wird Mario Zenhäusern seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Alois Vahrner konzentriert sich ab April 2023 als Mitglied der Chefredaktion auf die journalistischen Schwerpunkte Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik.

Hermann Petz und Silvia Lieb, Vorstände der Moser Holding: „Die digitale Transformation und die Veränderungen in der Mediennutzung machen einen Wandel bei der TT erforderlich, nicht zuletzt auch, um das bestehende Medienangebot der Tiroler Tageszeitung weiterzuentwickeln, digitale Angebote zu ergänzen und damit einhergehend Abo-Erlöse zu steigern. Wir sind überzeugt, dass das neue Führungsduo die richtige Besetzung zur Bewältigung unserer aktuellen Herausforderungen ist. Marco Witting als profilierter Leiter des Lokalressorts und Matthias Krapf, der neben seiner Aufgabe als Head of Digital auch über langjährige Erfahrung als Chefredakteur im Magazinbereich verfügt, stehen für Innovations- und Teamgeist mit hoher Führungskompetenz. Luis Vahrner wird als Mitglied der Chefredaktion seine langjährige journalistische Erfahrung einbringen. Wir sind sicher, dass mit dieser neuen Struktur auch für den künftigen Erfolg der Tiroler Tageszeitung die Weichen gestellt sind.“

Zu den Personen:

Matthias Krapf, Jahrgang 1979, ist seit 2006 bei der Moser Holding, wo er als Chefredakteur des 6020 Stadtmagazins und Geschäftsführer der Target Group die Corporate Publishing-Sparte des Unternehmens maßgeblich mitaufbaute. Seit 2018 ist er Head of Digital der Moser Holding und war dort zuletzt unter anderem für die Einführung der TT-Paywall und das Facelift des Newsportals tt.com verantwortlich.

Marco Witting, Jahrgang 1977, kam als journalistischer Quereinsteiger 2006 zur Moser Holding, wo er in verschiedenen Bereichen, unter anderem im Chronik/Tirol- und Lokalressort der TT tätig war. Die Leitung des Lokalressorts hat der Absolvent des Kuratoriums für Journalistenausbildung seit 2018 inne. Seit einem Jahr ist Witting auch als Moderator des Talk-Formats „Tirol Live“ auf tt.com im Einsatz.

Rückfragen & Kontakt:

Moser Holding Aktiengesellschaft

Elisabeth Berger-Rudisch

Unternehmenskommunikation

050403 3561

elisabeth.berger-rudisch @ moserholding.com

www.moserholding.com