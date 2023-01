Jubiläumsjahr: 20 Jahre ALBERTINA Neu

Wien (OTS) - 2023 feiert die ALBERTINA die Wiedereröffnung vor 20 Jahren, die Renovierung der Prunkräume sowie die Erweiterung des Museums von 2.000 auf heute über 28.000 Quadratmeter. Damit einher geht eine Neupositionierung der ALBERTINA, nach dem Ende der Isolation von Arbeiten auf Papier, ein neues traditionsreiches Museum, das mit jährlich zwischen 700.000 und einer Million verkauften Tickets das Vertrauen der BesucherInnen wiedergewonnen hat. Kein Museum der Welt hat in diesen beiden Jahrzenten mehr Zeichnungen und Druckgrafiken sowie Ausstellungen zu den Graphischen Zeichnern gezeigt, als die ALBERTINA. Das Jahr steht daher mit sechs Ausstellungen im Zeichen der Graphischen Sammlung.

„Besonders stolz bin ich darauf, dass wir nach einer zweimaligen Verschiebung, die pandemiebedingt war, nun endlich im Frühjahr dieses Jahres die umfangreichste Ausstellung zur Geschichte der Druckgrafik zeigen können, die weltweit jemals zu sehen war. Sie findet gleichsam als Duett in beiden Häusern, der ALBERTINA und der ALBERTINA MODERN statt“, so Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder.

500 Jahre Druckgrafik

Das Ausstellungsduett bestehend aus ‘Dürer – Munch – Miró. The Great Masters of Printmaking’ sowie ‘Andy Warhol bis Damien Hirst. The Revolution of Printmaking‘ deckt fünf Jahrhunderte Kunstgeschichte mit den schönsten und bedeutendsten Werken ab und bezeugt eindrucksvoll die Vielfalt der hauseigenen Sammlung. Der Beginn der neuen Drucktechniken im Mittelalter, Kupferstiche und Holzschnitte bis zur Radierung, dem Schabkunstblatt und der Lithografie werden in der ALBERTINA gezeigt.

Der zweite Teil ‘Andy Warhol bis Damien Hirst. The Revolution of Printmaking‘ in der ALBERTINA MODERN hat die revolutionären Neuerungen der Zeit nach 1960 zum Gegenstand und veranschaulicht alle wichtigen Neuerungen der Druckgrafik wie die Monumentalisierung bei KünstlerInnen wie Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Franz Gertsch, Chuck Close, Kiki Smith oder die Entdeckung der Seriagrafie, des Siebdrucks.

Eine der gewichtigsten Ausstellungen des heutigen Frühjahres ist weiters die große Überblicksausstellung ‚Bruegel und seine Zeit‘ über die Antwerpener Zeichenkunst des 16. Jahrhunderts, das von Peter Bruegel, dem Älteren wie von keinem anderen bestimmt worden ist.

Drei Ausstellungen zu Jubiläen

50. Todestag von Pablo Picasso

Drei weitere Ausstellungen widmen sich Schwerpunkten der ALBERTINA: Zum 50. Todestages von Pablo Picasso, der 1973 gestorben ist, zeigt die ALBERTINA 70 Werke ihrer Picasso-Bestände: 18 Gemälde und über 50 Zeichnungen und Druckgrafiken sowie rund 20 Keramikunikate.

95. Geburtstag von Alex Katz

Im Frühjahr feiert die ALBERTINA den 95. Geburtstag von Alex Katz, der derzeit im Guggenheim Museum in New York eine große Retrospektive hat, nachdem er unmittelbar zuvor, im Thyssen Museum in Madrid gezeigt worden ist.

75. Geburtstag von Gottfried Helnwein

Ebenfalls ein Jubiläum feiert Gottfried Helnwein mit seinem 75. Geburtstag, den die ALBERTINA mit einer großen Ausstellung seiner Werke der letzten drei Jahrzehnte begeht.

Von Michelangelo bis Baselitz

Die Ausstellung ‚Georg Baselitz. 100 Zeichnungen‘ basiert auf einer großzügigen Schenkung von 100 seiner herausragenden und richtungsweisenden Zeichnungen an die ALBERTINA sowie die Morgan Library in New York, aus denen die beiden Museen je 50 für ihre Sammlungen wählen durften.

Einer der wichtigsten israelischen Künstler und Bildhauer Ofer Lellouche zeigt in einer Personale in der ALBERTINA ab Ende Juni seine Auseinandersetzung mit der Existenz des Menschen in Zeiten seiner drohenden Vernichtung. Ebenfalls in den Sommer fällt eine große Retrospektive der wichtigsten lebenden Gegenwartskünstlerin aus Österreich, VALIE EXPORT.

Im Herbst ist wiederum der Erfolg einer großen Schenkung Gegenstand einer Ausstellung: die Fotosammlung konnte über 300 große Fotografien von Joel Sternfeld akquirieren, von denen ein erster Teil in einer Retrospektive zu sehen ist.

‚Michelangelo und die Folgen‘ konzentriert sich auf den Kanon des Männeraktes wie ihn Michelangelo im frühen 16. Jahrhundert geprägt hat. Für vier Jahrhunderte ist Michelangelos Kanon das Vorbild, an dem niemand vorbeikommt. Sei es um sklavisch nachgeahmt zu werden oder wie im Falle Rembrandts, überworfen zu werden.

Diversität: Schwerpunkt für Sammlung und Ausstellungen

In der ALBERTINA MODERN wird zum selben Zeitpunkt eine Ausstellung im Zeichen der Diversität zu sehen sein, die sich der Erweiterung der bestehenden Sammlungstätigkeit der letzten Jahrhunderte widmet.

Die gesamten berühmten Bestände der ALBERTINA von Dürer und Michelangelo, Leonardo und Raffael, Bruegel, Rembrandt, Rubens bis zu Klimt, Schiele, Kokoschka oder Warhol, Baselitz und Kiefer sind im Wesentlichen männlich und weiß. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde nicht nur der Ausstellungs- sondern viel mehr noch der Sammlungsschwerpunkt auf eine breite Basis gestellt indem gezielt diverse KünstlerInnen gesammelt wurden. So ist im Herbst mit ‚Diversity in Sex, Race and Gender‘ in der ALBERTINA MODERN eine umfassende Schau zu sehen, die die Frage der Identität als auch der medialen Vielfalt zum Gegenstand der Ausstellung macht.

Ein weiteres Highlight in der ALBERTINA MODERN ist die große Retrospektive von Yoshitomo Nara (10.5. bis 1.11.), der mit dem Angry Girl eine Symbolfigur für Rebellion und die Kritik an Konventionen schuf.

Übersicht Ausstellungen 2023

Nähere Infos auf www.albertina.at

ALBERTINA

Print: Dürer, Munch, Miró - The Great Masters of Printmaking

27.1. bis 14.5.

Bruegel und seine Zeit 15.2. bis 24.5.

Alex Katz - Cool Painting

7.3. bis 4.6.

Picasso

17.3. bis 18.6.

Götter, Helden und Verräter: Das Historienbild um 1800

2.6. bis 27.8.

Georg Baselitz - 100 Zeichnungen

7.6. bis 17.9.

VALIE EXPORT

23.6. bis 1.10.



Ofer Lellouche

29.6. bis 24.9.

Michelangelo und die Folgen

14.9. bis 7.1. 2024

Joel Sternfeld. American Prospects

29.9. bis 21.1. 2024

Gottfried Helnwein - Zum 75. Geburtstag

25.10. bis 18.2. 2024

Katharina Grosse

1.11. bis 25.2. 2024

ALBERTINA MODERN

Piktorialismus

4.2. bis 26.4.

Andy Warhol bis Damien Hirst - The Revolution in Printmaking

24.2. bis 23.7.

Yoshitomo Nara

10.5. bis 1.11.

DIVERSITY in Sex, Race & Gender

1.9. bis 4.2. 2024

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Benyes

Albertina

Pressesprecher

+43 1 534 83 511

D.Benyes @ albertina.at

www.albertina.at