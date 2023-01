Naturbestattung GmbH. Zadrobilek: Naturbestattungsanlage „Wald der Ewigkeit“ in Mauerbach (NÖ) eröffnet

Pionierin der Naturbestattung ergänzt mit einem wunderschönen Wald zur Baumbestattung das Angebot westlich von Wien

Wien/Gießhübl/Mauerbach (OTS) - Im Dezember 2022 hat die Naturbestattung Zadrobilek einen neuen „Wald der Ewigkeit“ in Mauerbach (NÖ) in Betrieb genommen. Es ist eine Naturbestattungsanlage auf einem Grundstück der Österreichischen Bundesforste mit Widmung des Landes Niederösterreich für die Gemeinde Mauerbach. Das (zusätzlich später erweiterbare) Areal umfasst derzeit 260 ausgewählte Bäume (Eichen und Buchen unterschiedlicher Größe), die zur Orientierung mit Nummernplaketten gekennzeichnet sind. Dazu gibt es auch einige Themenbäume, die ihren Namen auf Bandagen tragen, z.B. „Baum der Liebe“, „Baum des Herzens“, „Baum der Freude“...



Der „Wald der Ewigkeit“ in Mauerbach befindet sich gleich nahe der Kartause, oberhalb des Friedhofs Mauerbach. Er verfügt daher über eine ausgezeichnete Infrastruktur (Zufahrt, Parkplätze, Toiletten, Restaurants, Busstation in der Nähe). Der Zugang führt über eine sehr gut begehbare Forststraße vom Parkplatz beim Friedhof Mauerbach (Entfernung zum Wald: ca. 500 Meter). Eine Tür am oberen Ende des Friedhofs wird in Kürze errichtet und bietet danach eine noch kürzere Verbindung. In jedem Fall sind Beisetzungen ganzjährig möglich. Für Waldbesucher ist der „Wald der Ewigkeit“ lediglich durch die gekennzeichneten Bäume erkennbar. Das Areal ist nicht eingezäunt, man kann es jederzeit besuchen. Ein exakter Baumplan steht im Internet zum Download bereit (www.waldderewigkeit.at).



„Es ist uns wichtig, dass wir westlich von Wien einen sehr schönen Wald für Urnenbestattungen bieten können. Denn es gibt viele Menschen, die sich ihre letzte Ruhestätte in der Nähe ihres Wohnorts wünschen“, erklärt Elisabeth Zadrobilek, die Pionierin der Naturbestattung in Österreich. Ihre Tochter Marlies, Geschäftsführerin der Naturbestattung GmbH . Zadrobilek, ergänzt: „Wir haben jetzt im Raum Wien vier attraktive Naturbestattungsanlagen (Wälder) für Baumbestattungen, dazu die Donau in Niederösterreich, mit ihrer wunderschönen Landschaft, ideal für Wasserbestattungen!“



Der älteste Bestattungswald Österreichs, der „Wald der Ewigkeit“ in „Wien-14“ (6 km entfernt), wird durch den neuen Wald in Mauerbach (NÖ) nicht ersetzt. Er bleibt – wie bisher – bestehen. Es ist jedoch derzeit - aufgrund einer völlig unverständlichen Entscheidung der MA 40 / Stadt Wien - nur mit extremen Einschränkungen möglich im „Wald der Ewigkeit“ in „Wien-14“ neue Bestattungen vorzunehmen. Gegen diese Entscheidung der MA 40 / Stadt Wien laufen bereits mehrere Gerichtsverfahren, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind. In erster Instanz hat die MA 40 / Stadt Wien verloren.



Die Naturbestattung GmbH . Zadrobilek betreibt nicht nur eigene Bestattungswälder im Großraum Wien und in Kundl/Tirol, sondern führt Naturbestattungen aller Art auch in allen anderen Bestattungswäldern, auf Friedhöfen, auf der Donau, auf dem Meer, usw durch. Gemeinsam mit der Bestattung Zadrobilek KG wird auf Wunsch auch ein Komplett-Service angeboten, das auch die Abholung, die Behördenwege, Organisation der Verbrennung, Abschiedsfeiern in Kirchen und Aufbahrungshallen, Sarg- und Urnenbestattungen auf Friedhöfen, Exhumierungen, usw beinhalten.



Die Naturbestattung GmbH . Zadrobilek ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 02236-44900 erreichbar. Dazu gibt es drei Servicezentren für Kunden: 2372 Gießhübl, Hauptstraße 68; 2340 Mödling, Freiheitsplatz 2 und 1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 63.



