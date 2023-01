IG Holzkraft: Regierung muss jetzt Fokus auf Erneuerbaren Ausbau legen!

Zum Start der Regierungsklausur – Energie auf der Tagesordnung

Wien (OTS) - 2022 war das Jahr der Krisen, vor allem der Energiekrisen. Stark steigende Energiepreise und als Reaktion darauf Notfallmaßnahmen haben den Markt geprägt. Hans-Christian Kirchmeier, Vorstandsvorsitzender der IG Holzkraft sieht eine eindeutige Lösung für die bestehenden Probleme: „ Wir müssen die erneuerbaren Energien stark ausbauen und das möglichst rasch. Langfristig sichert das unsere Energieversorgung und senkt die Strompreise besser und dauerhafter als jede andere politische Maßnahme. “

Für die heute startende Regierungsklausur wurde der Schwerpunkt Energie festgelegt. Das Thema ist aktueller denn je, denn noch gibt es viele Hürden auf dem Weg zu 100 % erneuerbarem Strom bis 2030. Das neue Fördersystem stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Vor allem die Ausschreibung der Marktprämie sorgt für Verunsicherung in der Branche. Dazu trägt die Volatilität der Preise, auch auf den Beschaffungsmärkten, erheblich bei. Die erste Ausschreibungsrunde war stark unterzeichnet, viele Unternehmen warten die Entwicklungen ab.

Starke Verzögerungen innerhalb der Lieferketten und damit verbundene unverschuldete Probleme bei der Einhaltung der Fristen könnten zum Verlust bereits zugesagter Investitionsprämien führen. Die Erlösabschöpfung belastet die Branche zusätzlich. Dieser erhebliche, rückwirkende Eingriff in den Markt und auch in bestehende Verträge beeinträchtigt das Vertrauen in die Rechtssicherheit und Planbarkeit. Diese Faktoren reduzieren die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, was nicht im Sinne der im Erneuerbaren Ausbau Gesetz selbst gesetzten Ausbauziele sein kann.

„ In den letzten Monaten wurde uns das Leben und Arbeiten eher schwerer als leichter gemacht. Das war vielfach den Umständen geschuldet und dafür haben wir auch bis zu einem gewissen Grad Verständnis. Aber jetzt ist es Zeit, dass die Regierung die Bremsen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien endlich löst. Wir dürfen nicht immer nur auf die neueste Krise reagieren, sondern, wir müssen vorausschauend denken und die Zukunft aktiv gestalten. “, mahnt Kirchmeier.

