Dampf ohne Gas

Nachhaltigere Arzneimittelproduktion durch innovatives Hochtemperatur-Wärmepumpensystem

Wien (OTS) - Sehr geehrte*r Redakteur*in,

das Nachhaltigkeitsprojekt AHEAD (Advanced Heat Pump Demonstrator) ist ein Forschungsprojekt zur ersten industriellen Anwendung einer erdgasfreien Dampferzeugung, das darauf abzielt eine CO2-Reduktion um 90 Prozent an diesem Arzneimittelproduktionsstandort zu erreichen und dabei ausschließlich natürliche Kältemittel verwendet – ein technologisches Vorzeigeprojekt für die gesamte pharmazeutische Industrie und auch für viele andere industrielle Anwendungen.

Gerne laden wir Sie im Namen des biopharmazeutischen Unternehmens Takeda gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), dem Klima- und Energiefonds und dem AIT Austrian Institute of Technology (AIT) zur Präsentation dieses New Energy for Industry (NEFI)-Projekts der FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ ein:

Pressegespräch:

Dampf ohne Gas

Nachhaltigere Arzneimittelproduktion durch innovatives Hochtemperatur-Wärmepumpensystem

Wann: Am Mittwoch, den 25. Jänner 2023 um 9.30 Uhr

Wo: Lange Allee 24, 1220 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen:

DI Karl-Heinz Hofbauer , Leiter der Produktionsstandorte von Takeda in Wien und Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG

, Leiter der Produktionsstandorte von Takeda in Wien und Vorstand der Takeda Manufacturing Austria AG DI (FH) Volker Schaffler , MA, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Sektion III/3 – Energie- und Umwelttechnologien

, MA, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Sektion III/3 – Energie- und Umwelttechnologien Mag. Bernd Vogl , Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds

, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds DI Dr. Wolfgang Hribernik , Head of Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology (AIT) und NEFI Verbundkoordinator (New Energy for Industry)

, Head of Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology (AIT) und NEFI Verbundkoordinator (New Energy for Industry) DI Dr. Veronika Wilk , AHEAD-Projektleiterin (AIT)

, AHEAD-Projektleiterin (AIT) DI MMst. Harald Erös, AHEAD-Projektleiter (Takeda)

Moderation:

Astrid Kindler, MA, Leiterin der Kommunikation der Takeda Produktionsstandorte in Österreich

Im Anschluss an das Pressegespräch bietet Takeda noch die Möglichkeit an einer Führung durch die CO2-neutrale Energiezentrale des Standorts teilzunehmen, die das Fundament des AHEAD-Projekts ist.

Shuttle-Service: Ein E-Bus steht für alle Teilnehmer*innen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Pressegespräch kommen, vor der U2-Station Stadlau um 9:10 Uhr bereit.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Anmeldung via E-mail an: michael.leitner @ publichealth.at

Beste Grüße

Mag. Michael Leitner, MAS, Public Health PR



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Leitner, MAS, Public Health PR



T: 01/60 20 530/92, E: michael.leitner @ publichealth.at