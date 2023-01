AVISO: „Jetzt das Richtige tun“ – NEOS Niederösterreich Wahlkampfauftakt. Morgen, 14.45 Uhr, St. Pölten

mit u.a. Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger und Spitzenkandidatin Indra Collini

Wien (OTS) - NEOS Niederösterreich starten am Mittwoch in die entscheidende Phase des Landtagswahlkampfes. Gemeinsam mit NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger, Europa-Abgeordneter Claudia Gamon und Generalsekretär Douglas Hoyos lädt NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini zum Wahlkampfauftakt.



Die Veranstaltung beginnt um 14.45 Uhr am Rathausplatz in St. Pölten. Ab 14.15 Uhr werden sich Aktivist:innen und Kandidat:innen bei der NEOSphäre (Josefstraße 3) sammeln und im Rahmen eines Ballon-Walks zum Rathausplatz ziehen.



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung unter juergen.hirschmann@neos.eu



NEOS-Wahlkampfauftakt: „Jetzt das Richtige tun“

Datum: 11.01.2023, 14:45 Uhr

Ort: Rathausplatz St. Pölten

3100 St. Pölten, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Hirschmann

Pressesprecher NEOS Niederösterreich

juergen.hirschmann @ neos.eu

+43 664 88 78 24 51