Florian Rehekampff verstärkt SMJ Partners

Litigation PR-Spezialisten eröffnen mit Experten eine Investigations-Unit

Wien (OTS) - Mit Jahresbeginn 2023 setzt die auf Litigation PR & Crisis Communication spezialisierte SMJ Partners Consulting GmbH (SMJ Partners) einen Meilenstein und holt den renommierten Investigativ-Journalisten Florian Rehekampff (vorm. Horcicka) an Bord. Rehekampff (47) hat rund 25 Jahre Erfahrung als Journalist in den Bereichen Wirtschaft und Politik und war unter anderem für NEWS, Format, Trend und „Heute“ in verantwortlichen Positionen tätig. Seine beiden Buch-Bestseller „Das schmutzige Geld der Diktatoren“ und „Im Fadenkreuz der Spione“ sind Zeugnis akribischer Recherche auf nationalem wie internationalem Terrain. Rehekampff verfügt zudem über Kommunikationsfähigkeiten, die er als Pressesprecher in Politik und auf Unternehmensseite unter Beweis gestellt hat.

Als Lead Advisor & Head of Investigations wird Rehekampff bei SMJ Partners seine Expertise in den Bereichen Recherche, Investigations und Analyse einbringen und sein eng geflochtenes Medien-Netzwerk, sein strategisches Können und fundierte Rechtskenntnisse zum Einsatz bringen. Den Klienten von SMJ Partners steht damit in diesen Beratungsfeldern eine noch größere In-House-Expertise zur Verfügung.

SMJ Partners reagiert mit dieser Personalie auf den stetig wachsenden Bedarf an Informationsverifikation und Datenanalyse, was insbesondere bei der Begleitung internationaler Rechtsstreitigkeiten unerlässlich ist. SMJ Partners gilt mit 15 Jahren einschlägiger Erfahrung als einer der Vorreiter der Branche und betreut österreichische und internationale Klienten in zahlreichen Jurisdiktionen bei herausfordernden Situationen und in allen kommunikativen Belangen. SMJ Partners hält seit 2018 den Vorsitz der Crisis and Litigation Communicators‘ Alliance inne (www.clc-alliance.com), dem ersten und einzigen weltweiten Netzwerk von Beratungsunternehmen die auf dieses Kompetenzfeld spezialisiert sind.

