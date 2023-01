SPÖ-Holzleitner: Frauen als Gewinn für den Arbeitsmarkt erkennen!

SPÖ fordert Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung

Wien (OTS/SK) - „Wann erkennt die Bundesregierung endlich, wie wichtig Frauen für den Arbeitsmarkt sind? Expert*innen sind sich einig, dass der Ausbau der Kinderbetreuung die Voraussetzung für eine positive Entwicklung unseres Landes ist“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf ein Interview mit Christoph Badelt, Chef des Fiskalrates, im Ö1-Morgenjournal. Zu diesem wichtigen Thema gibt es heute einen Sozialpartner*innen-Gipfel unter dem Motto „Gemeinsam für bessere Kinderbetreuung und Kinderbildung“. ****

Acht von zehn Teilzeitbeschäftigten sind laut Rechnungshofbericht Frauen. Das liege auch am mangelnden Angebot an ganztägigen Kinderbetreuungsplätzen, sagt Holzleitner und weist darauf hin, dass Teilzeit eine der Ursachen für die hohen Einkommensunterschiede in Österreich ist. Die SPÖ will, dass in den kommenden Jahren 100.000 Kinderbetreuungsplätze und 180.000 zusätzliche Ganztagsschulplätze geschaffen werden. Außerdem müssen die Arbeitsbedingungen der Elementarpädagog*innen dringend verbessert werden.

„Der Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz ist längst fällig. Die 200 Millionen, die jährlich von der Regierung für den Ausbau vorgesehen sind, sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. 1 Milliarde zusätzlich pro Jahr für die Kinderbildung ist unbedingt erforderlich“, so Holzleitner, die an die Bundesregierung appelliert: „Frauen haben genug von den Ausreden. Setzen Sie den Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr endlich um!“ (Schluss) lp

