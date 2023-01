Einladung zu zwei Pressegesprächen im Rahmen des Sportgipfel Tirol St. Anton am Arlberg

Am 12. Jänner 2023 findet die bereits fünfte Auflage des Sportgipfel Tirol – St. Anton am Arlberg statt und stellt den Sport und seine Protagonisten in den Fokus.

St. Anton am Arlberg (OTS) - 13:00 Uhr: Pressegespräch ÖSV & OK der FIS Alpine Junioren Ski WM St. Anton am Arlberg

Das Pressegespräch gibt einen Ausblick auf die bevorstehenden Arlberg Kandahar Rennen (14./15. Jänner 2023) sowie die im Anschluss stattfindenden FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften (16. - 25. Jänner 2023) in St. Anton am Arlberg. Das ÖSV Aufgebot der FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften 2023 wird im Rahmen dieses Gespräches bekannt gegeben.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Mall - OK-Generalsekretär Arlberg Kandahar Rennen & FIS Alpine Junioren Ski Weltmeisterschaften St. Anton am Arlberg 2023

Martin Ebster - Direktor Tourismusverband St. Anton am Arlberg

Christiane Gasser - ÖSV Bereichsleitung Marketing & Kommunikation

Jürgen Kriechbaum - ÖSV Entwicklung Leistungssport Alpin

Moderation des Pressegesprächs durch Jonas Brunner, einer der Gewinner des Projektes "Erlebe deinen Traumberuf" und Teil des JWM Entertainment-Teams.

10:00 Uhr: Pressegespräch der Lebensraum Tirol Holding GmbH & GemNova

„Bewegungskoordinator:innen in Tiroler Gemeinden"

Im Zuge des Teilprojekts „Bewegung und Sport in Tiroler Gemeinden" des Perspektivenprogramms „Modellregion bewegtes Tirol" haben sich die Lebensraum Tirol Holding und die GemNova das Ziel gesetzt, den Stellenwert von Sport und Bewegung in den Tiroler Gemeinden zu steigern und die Tirolerinnen und Tiroler in ihrem Alltag für mehr Bewegung zu begeistern. In der ersten von zwei Pilotregionen – dem Stubaital – wird deshalb für das Jahr 2023 eine Bewegungs- und Sportkoordinatorin etabliert. Im Rahmen des Pressegesprächs wird dieses Pilotprojekt vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner:

Georg Dornauer - Landeshauptmann Stellvertreter

Josef Margreiter - Geschäftsführer Lebensraum Tirol Holding GmbH

Alois Rathgeb - Geschäftsführer GemNova Dienstleistungs GmbH

Ernst Schöpf - Präsident des Gemeindeverbandes Tirol

Daniel Stern - Bürgermeister Mieders

Moderation des Pressegesprächs durch Fabienne Kröll (Lebensraum Tirol Holding GmbH)

Anmeldung zu beiden Pressegesprächen erbeten unter sabine.fruehauf @ pro.media

15:00: Aufzeichnung TV-Sendung für Puls24 GameChanger

„Was kann Management vom Spitzensport lernen?"



18:00 Uhr: Live-TV-Diskussion ORF sport+

„Sportliche Erfolge in jungen Jahren - und wie geht es weiter?"



20:00 Uhr: Publikums-Vortrag Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler

„Ein langer Tag - 5.000 Kilometer nonstop durch die USA, das Race Across America"

Datum: 12.01.2023, 10:00 - 21:00 Uhr

Ort: St. Anton am Arlberg, Vallugasaal

Dorfstraße 8, 6580 St. Anton am Arlberg, Österreich

Url: http://www.sportgipfel.tirol

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Frühauf-Aigner

ProMedia

Brunecker Str. 1

6020 Innsbruck

t: +43 512 214004-14

m: +43 664 8549380

www.newsroom.pr

sabine.fruehauf @ pro.media